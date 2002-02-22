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Poster of My Big Fat Greek Wedding
7.0
Kinoafisha Films My Big Fat Greek Wedding
7.0

My Big Fat Greek Wedding

, 2002
My Big Fat Greek Wedding
USA, Canada / Comedy, Romantic / 18+
Poster of My Big Fat Greek Wedding
7.0

Cast

Nia Vardalos
Nia Vardalos
Toula Portokalos
John Corbett
John Corbett
Ian Miller
Michael Constantine
Gus Portokalos
Lainie Kazan
Lainie Kazan
Maria Portokalos
Joey Fatone
Andrea Martin
Christina Eleusiniotis
Toula at 6
Kaylee Vieira
Schoolgirl
Johnny Kalangis
Greek Teacher
Marita Zouravlioff
Toula at 12
Sarah Osman
Athena at 15
Petra Wildgoose
Car Pool Friend
Director Joel Zwick
Writer Nia Vardalos
Composer Alexander Janko, Chris Wilson
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2002
Online premiere 24 January 2003
World premiere 22 February 2002
Release date
19 September 2002 Russia 12+
27 June 2002 Australia
16 August 2002 Canada
28 November 2002 Czechia U
5 February 2003 France
23 January 2003 Germany
20 September 2002 Great Britain
19 June 2002 Greece
21 June 2002 Iceland
20 September 2002 Ireland
6 December 2002 Italy
19 September 2002 Kazakhstan
7 November 2002 Slovakia
14 March 2003 South Korea 12
29 November 2002 Spain 7
25 December 2002 Sweden
22 February 2002 USA
19 September 2002 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $368,744,044
Production Alliance Cinema, Gold Circle Films, Home Box Office (HBO)
Also known as
My Big Fat Greek Wedding, Casarse... está en griego, Mariage à la grecque, Mi gran boda griega, Mi gran casamiento griego, Mitt stora feta grekiska bröllop, Моя большая греческая свадьба, Bazi nagy görög lagzi, Casamento Grego, Đám Cưới Tại Hy Lạp, Gamos ala... ellinika, Il mio grosso grasso matrimonio greco, Kalbinin sesini dinle, Kreikkalainen naimakauppa, Le mariage de l'année, Le mariage grec, Mano dideles storos graikiskos vestuves, Mening Katta yunoncha to'yim, Mənim böyük yunan toyum, Minu pirakas kreeka pulm, Mitt store fete greske bryllup, Moja obilna grška poroka, Moja tučná grécka svadba, Moje tlustá řecká svatba, Moje veliko grčko vjenčanje, Moje wielkie greckie wesele, Mon mariage grec, My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf griechisch, My Big Fat Wedding, Nuntã a la grec, Viram-se Gregos para Casar, Γάμος αλά ελληνικά, Моє велике грецьке весілля, Моја велика мрсна православна свадба/Moja velika mrsna pravoslavna svadba, Моята голяма луда гръцка сватба, マイ・ビッグ・ファット・ウェディング, 希腊婚礼, 我的大旧婚礼, 我的巨型希腊婚礼, 我的希腊婚礼, 我的希臘婚禮, 我盛大的希腊婚礼, 狡猾的大胖子结婚了, Bazi Nagy Görög Lagzi - My Big Fat Greek Wedding

Film rating

7.0
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024

Quotes

Toula Portokalos Ma, Dad is so stubborn. What he says goes. "Ah, the man is the head of the house!"
Maria Portokalos Let me tell you something, Toula. The man is the head, but the woman is the neck. And she can turn the head any way she wants.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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