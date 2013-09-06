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Фильмы
Грядущее
5.9
Грядущее
, 2012
Il Futuro
Италия, Чили, Германия, Испания / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
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Места съёмок
5.9
Грядущее
Трейлер
Трейлер
О фильме
Когда их родители умирают, Бьянка начинает курить, а Томас все еще девственник. Сироты исследуют «опасные улицы взрослой жизни», пока Бьянка не находит Масисте, бывшего мистера Вселенная, и входит в его темный особняк…
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В ролях
Рутгер Хауэр
Maciste
Николас Вапоридис
Libyan
Мануэла Мартелли
Bianca
Пино Калабрезе
Policeman
Луиджи Киардо
Tomas
Алессандро Джаллокоста
Bologman
Даниэла Пиперно
Social Worker
Patricia Rivadeneira
Hairdresser's Owner
Maria De Aracelli
Hairdresser
Araceli Budía
Hairdresser
Режиссер
Алисия Шерсон
Сценарист
Роберто Боланьо
,
Алисия Шерсон
Композитор
Пабло Сервантес
,
Кэролайн Часпул
,
Eduardo Henríquez
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия / Чили / Германия / Испания
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2012
Премьера в мире
6 сентября 2013
Дата выхода
15 октября 2015
Греция
6 сентября 2013
США
Сборы в мире
$14 001
Производство
Movimento Film, Jirafa, Pandora Films
Другие названия
Il futuro, The Future, El futuro, A jövő, Il Futuro - Eine Lumpengeschichte in Rom, Przyszłość, Το μέλλον, Грядущее, ネイキッド・ボディ
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
11
голосов
5.8
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Грядущее
Трейлер
0
0
Грядущее
Трейлер без цензуры
0
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