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Постер фильма Из прошлого
6.8
Киноафиша Фильмы Из прошлого
6.8

Из прошлого

, 1998
Out of the Past
США / документальный / 18+
Постер фильма Из прошлого
6.8

В ролях

Энни Филдс
Self
Барбара Гиттингс
Self
Питер Дж. Гомес
Self
Линда Хант
Линда Хант
Narrator
Стивен Спинелла
Michael Wigglesworth
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Sarah Orne Jewett
Черри Джонс
Черри Джонс
Annie Adams Fields
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Henry Gerber
Лелэнд Гантт
Bayard Rustin
Теодора Сара Орн Джютт
Self
Режиссер Джефф Дюпре
Сценарист Michelle Ferrari
Композитор Matthias Gohl
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 31 июля 1998
Дата выхода
31 июля 1998 США
MPAA R
Сборы в мире $9 078
Другие названия
Out of the Past, Out of the Past: The Struggle for Gay and Lesbian Rights in America

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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