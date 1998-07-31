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6.8
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Из прошлого
6.8
Из прошлого
, 1998
Out of the Past
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
6.8
В ролях
Энни Филдс
Self
Барбара Гиттингс
Self
Питер Дж. Гомес
Self
Линда Хант
Narrator
Стивен Спинелла
Michael Wigglesworth
Гвинет Пэлтроу
Sarah Orne Jewett
Черри Джонс
Annie Adams Fields
Эдвард Нортон
Henry Gerber
Лелэнд Гантт
Bayard Rustin
Теодора Сара Орн Джютт
Self
Режиссер
Джефф Дюпре
Сценарист
Michelle Ferrari
Композитор
Matthias Gohl
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1998
Премьера в мире
31 июля 1998
Дата выхода
31 июля 1998
США
MPAA
R
Сборы в мире
$9 078
Другие названия
Out of the Past, Out of the Past: The Struggle for Gay and Lesbian Rights in America
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Отзывы о фильме
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