Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Белый лотос Новости

Новости о сериале «Белый лотос»

Новости о сериале «Белый лотос» Вся информация о сериале
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
Написать
16 сентября 2025 15:20
Действие четвертого сезона «Белого лотоса» развернется во Франции
Действие четвертого сезона «Белого лотоса» развернется во Франции На примете мыс Ферра и, возможно, Париж.
Написать
8 сентября 2025 11:48
Восставшие из пепла: 9 артистов, которые триумфально напомнили о себе
Восставшие из пепла: 9 артистов, которые триумфально напомнили о себе К выходу «Шоугерл» с Памелой Андерсон собрали несколько примеров звезд, ставшими «фениксами» от киноиндустрии. 
Написать
20 марта 2025 10:11
Менее впечатляющая, но крепкая часть: критикам понравился третий сезон «Белого лотоса»
Менее впечатляющая, но крепкая часть: критикам понравился третий сезон «Белого лотоса» Оценка на Rotten Tomatoes превышает 90%.
Написать
12 февраля 2025 13:05
Вышли трейлеры третьих сезонов «Белого лотоса» и «Шершней»
Вышли трейлеры третьих сезонов «Белого лотоса» и «Шершней» Сериалы вернутся в один день.
Написать
28 января 2025 16:03
Милош Бикович лишился роли в третьем сезоне «Белого лотоса»
Милош Бикович лишился роли в третьем сезоне «Белого лотоса» Актер выпустил по этому поводу официальное заявление.
Написать
5 февраля 2024 11:32
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023 Сериал «Одни из нас» доминирует в технических категориях с восемью статуэтками.
Написать
16 января 2024 11:01
Милош Бикович получил роль в третьем сезоне «Белого лотоса»
Милош Бикович получил роль в третьем сезоне «Белого лотоса» Съемки стартуют в следующем месяце.
Написать
15 января 2024 10:32
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов Зрителям придется набраться терпения.
Написать
3 ноября 2023 16:20
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
Написать
8 августа 2023 12:29
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023 Церемония вручения самой престижной телевизионной премии мира пройдет в сентябре.
Написать
13 июля 2023 10:32
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом, детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет. 
Написать
11 мая 2023 12:00
Действие третьего сезона «Белого лотоса» перенесется в Таиланд
Действие третьего сезона «Белого лотоса» перенесется в Таиланд При этом съемочная команда сериала еще не определилась с точными локациями для съемок.
Написать
28 марта 2023 11:02
По данным исследования, сериалы значительно влияют на туристические предпочтения зрителей
По данным исследования, сериалы значительно влияют на туристические предпочтения зрителей К числу самых влиятельных шоу в этом отношении принадлежат «Белый лотос» и «Эмили в Париже».
Написать
24 марта 2023 15:53
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка На этой неделе стриминги предлагают придать огласке преступления маньяка, отправиться в путешествие за магическими существами и поразмышлять над экологией будущего. 
Написать
17 марта 2023 15:00
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».    
Написать
8 марта 2023 12:00
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023 Также награды за лучше сериалы года получили «Медведь» и «Белый лотос».
Написать
7 марта 2023 13:06
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Стереотипные глупышки, роковые женщины и психопатки — рассказываем, каких белокурых героинь на экране воплотили Мэрилин Монро, Шэрон Стоун и другие.
Написать
1 марта 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
Написать
22 февраля 2023 18:00
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Дженнифер Лопес вполне может претендовать на звание главной невесты мирового кинематографа.
Написать
13 февраля 2023 12:00
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе»
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить о главном ромкоме начала года.
Написать
9 февраля 2023 12:00
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса»
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Работа официанткой, пиратская повязка и ожидание апокалипсиса – чего только не было в жизни всеобщей любимицы и обладательницы  премии «Эмми-2022».
Написать
4 февраля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года. 
Написать
13 января 2023 15:00
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году Джей Ло испортили свадьбу пираты, а Стэйтем снова разгневался — рассказываем о смешных и захватывающих дух боевиках 2023 года.  
Написать
11 января 2023 18:00
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
Написать
11 января 2023 12:00
Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023
Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023 Лучшим драматическим фильмом года были признаны «Фабельманы», а лучшей комедией — «Банши Инишерина».
Написать
11 января 2023 10:35
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио От триллеров про маньяков до сатирических сериалов.
Написать
9 января 2023 14:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
Написать
29 декабря 2022 12:47
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022 По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу».
Написать
13 декабря 2022 10:46
Третий сезон «Белого лотоса» будет посвящен «смерти и восточной религии»
Третий сезон «Белого лотоса» будет посвящен «смерти и восточной религии» Шоураннер сериала считает, что продолжение может стать «очень богатым произведением».
Написать
12 декабря 2022 15:48
Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон
Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон Ранее создатель сериала намекнул, что действие будущих серий может перенестись в Азию.
Написать
21 ноября 2022 10:55
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Согреться холодной осенью помогут свежие фильмы и сериалы об отпуске.
Написать
6 ноября 2022 18:00
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Когда голливудские киноактеры утрачивают свой блеск и славу, им непросто вновь привлечь к себе внимание, ведь конкуренция слишком высока. Но заметные возвращения звезд нулевых все-таки иногда случатся, на радость верным фанатам.  
Написать
3 ноября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке. 
Написать
28 октября 2022 15:00
Действие третьего сезона «Белого лотоса» может перенестись в Азию
Действие третьего сезона «Белого лотоса» может перенестись в Азию Одной из главных героинь продолжения, скорее всего, вновь станет Таня в исполнении Дженнифер Кулидж.
Написать
21 октября 2022 16:26
«Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок
«Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок В ролике нашлось место как уже знакомым проектам сервиса, так и ранее неизвестным новинкам.
Написать
18 октября 2022 13:28
Секс, наркотики и убийство: вышел полноценный трейлер второго сезона «Белого лотоса»
Секс, наркотики и убийство: вышел полноценный трейлер второго сезона «Белого лотоса» Продолжение комедийного детектива о богатеях на элитном курорте выйдет уже в конце этого месяца.
Написать
7 октября 2022 10:50
Завершились съемки второго сезона «Белого лотоса»
Завершились съемки второго сезона «Белого лотоса» В новых сериях действие перенесется на Сицилию.
Написать
22 сентября 2022 17:00
Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022
Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022 «Тед Лассо» снова стал главной телевизионной комедией года.
Написать
13 сентября 2022 12:48
Дженнифер Кулидж приглашает на Сицилию в проморолике второго сезона «Белого лотоса»
Дженнифер Кулидж приглашает на Сицилию в проморолике второго сезона «Белого лотоса» Тизер стилизован под рекламу.
Написать
5 сентября 2022 11:30
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
Написать
20 июля 2022 12:46
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса» Таня Маккуойд отправляется на Сицилию.
Написать
19 июля 2022 16:03
Стартовали съемки второго сезона «Белого лотоса»
Стартовали съемки второго сезона «Белого лотоса» В продолжении вернется Дженнифер Кулидж.
Написать
1 марта 2022 14:12
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США Торжественная церемония вручения премии состоится 5 марта.
Написать
25 января 2022 15:34
Действие второго сезона «Белого лотоса» развернется на Сицилии
Действие второго сезона «Белого лотоса» развернется на Сицилии Вероятно, съемки сериала начнутся уже в ближайшее время.
Написать
21 января 2022 12:15
Ф Мюррэй Абрахам, Том Холландер и другие артисты присоединились к касту второго сезона «Белого лотоса»
Ф Мюррэй Абрахам, Том Холландер и другие артисты присоединились к касту второго сезона «Белого лотоса» Они составят компанию анонсированным ранее Майклу Империоли и Обри Плазе.
Написать
19 января 2022 11:58
Обри Плаза пополнила актерский состав второго сезона «Белого лотоса»
Обри Плаза пополнила актерский состав второго сезона «Белого лотоса» Звезда «Парков и зон отдыха» сыграет туристку, которая столкнется с новыми интригами на тропическом курорте.
Написать
11 января 2022 13:45
Майкл Империоли исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Белый лотос»
Майкл Империоли исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Белый лотос» Звезда «Клана Сопрано» сыграет туриста, который отправился в отпуск вместе с отцом и сыном.
Написать
6 января 2022 17:01
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше