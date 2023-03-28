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Киноафиша Новости Действие третьего сезона «Белого лотоса» перенесется в Таиланд

Действие третьего сезона «Белого лотоса» перенесется в Таиланд

28 марта 2023 11:02
Действие третьего сезона «Белого лотоса» перенесется в Таиланд

При этом съемочная команда сериала еще не определилась с точными локациями для съемок.

Как передает Variety, события третьего сезона популярного сериала «Белый лотос» от HBO будут иметь место в Таиланде. Deadline также подтверждает, что в настоящий момент шоураннер проекта Майк Уайт и съемочная команда планируют отправиться в Таиланд, чтобы приступить к съемкам продолжения.

Действие всех сезонов «Белого лотоса» разворачивается на различных курортах в живописных уголках мира. В первом сезоне это остров Мауи, относящийся к Гавайям, а во втором — остров Сицилия, входящий в состав Италии.

Примечательно, что оба предыдущих сезона были сняты в отелях Four Seasons. Во всем Таиланде есть всего четыре отеля этой сети: Four Seasons Tented Camp Golden Triangle (расположен на самом севере страны у границы с Мьянмой и Лаосом), Four Seasons Resort Chiang Mai (расположен неподалеку от города Чиангмай в северной части страны), Four Seasons Resort Koh Samui (расположен на острове Самуй в Сиамском заливе) и Four Seasons Bangkok (расположен в столице страны Бангкоке). Однако Deadline сообщает, что Уайт еще не определился с локациями для съемок.

Поскольку сериал является антологией, в третьем сезоне вновь будет обновлен актерский состав. Какие именно исполнители снимутся в новых сериях и вернется ли к ролям кто-то из прежних звезд шоу, пока неизвестно.

Ранее Уайт заявил о том, что хотел бы снять новый сезон «Белого лотоса» в Азии и посвятить его теме смерти в восточных религиях:

«Первый сезон мы посвятили деньгам, а второй сезон — сексу. Я думаю, что третий сезон, возможно, можно было бы сделать чем-то вроде сатирического и юмористического взгляда на смерть и духовность в восточных религиях».

Учитывая, что шоураннеру удалось реализовать свою задумку и перенести место действия в Азию, вполне вероятно, его идеи о тематике нового сезона также окажутся воплощены в жизнь.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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