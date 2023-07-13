«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023

Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на премию «Эмми» 2023 года.

Наибольшего числа номинаций удостоился сериал «Наследники»: проект был упомянут в списке 27 раз, в том числе получил сразу четыре места в категории «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Николас Браун, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Александр Скарсгард), три места в категории «Лучший актер драматического сериала» (Брайан Кокс, Киран Калкин, Джереми Стронг) и одно место в категории «Лучшая актриса драматического сериала» (Сара Снук). Следом за ним идут шоу «Одни из нас» (24 номинации) и «Белый лотос» (23 номинации). Все упомянутые сериалы также получили номинацию на один из главных призов премии, награду «Лучший драматический сериал».

Комедийными сериалами с наибольшим количеством позиций в списке стали «Тед Лассо» (21 номинация), «Удивительная миссис Мейзел» (14 номинаций) и «Медведь» (13 номинаций). За звание лучшей комедийной актрисы поборются Кристина Эпплгейт («Прощай навсегда»), Дженна Ортега («Уэнсдей»), Наташа Лионн («Покерфейс»), Квинта Брансон («Начальная школа «Эбботт») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), а за звание лучшего комедийного актера — Билл Хейдер («Барри»), Джейсон Сигел («Терапия»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).

Примечательно, что Американская телевизионная академия решила полностью проигнорировать популярный вестерн «1923». Кроме того, высоко оцененный критиками триллер «Любовь и смерть» получил лишь одну номинацию в категории «Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме» (Джесси Племонс). При этом номинацию в категории «Лучший мини-сериал» получило шоу «Оби-Ван Кеноби», достаточно прохладно принятое зрителями и журналистами. Оно будет соревноваться приз с такими проектами, как «Монстр: История Джеффри Дамера», «Грызня», «Дейзи Джонс и The Six» и «Флейшмен в беде».

Церемония вручения «Эмми» состоится 19 сентября.