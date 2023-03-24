По данным исследования, сериалы значительно влияют на туристические предпочтения зрителей

Компании American Express и Morning Consult опубликовали результаты нового исследования, согласно которым все больше туристов используют свои любимые сериалы в качестве ориентира при выборе потенциальных мест для отдыха. Опрос проводился среди 2000 путешественников из США, а также 1000 путешественников из Австралии, Канады, Индии, Японии, Мексики и Великобритании.

64% путешественников заявили о том, что составили план поездки или были вдохновлены на то, чтобы посетить определенные места, после того, как эти локации были показаны в сериале, новостях или фильме. Также 64% респондентов отметили, что использовали телевизионные передачи о путешествиях в качестве ориентира для выбора досуга в месте назначения. 61% добавили, что сериалы и фильмы вдохновили их на посещение определенных магазинов или ресторанов.

Наиболее явно эта тенденция проявляется среди представителей поколения Z и миллениалов, которые были определены авторами исследования как люди, родившиеся с 1981 и 2012 годы. В данной группе 70% респондентов заявляли о том, что просмотр сериала, фильма или телепередачи вдохновил их посетить определенные места. При этом влияние социальных сетей на их туристические предпочтения оказалось значительно слабее. Например, об использовании контента из TikTok в качестве источника вдохновения для туризма рассказали всего 29% респондентов поколения Z и миллениалов. Однако во всех возрастных группах в целом соцсети все же превзошли кино: об их влиянии на свои туристические планы заявили 75% ответивших.

American Express не отслеживала, какие именно сериалы и фильмы оказали наибольшее влияние на туристические предпочтения зрителей. Но, согласно отчету Bloomberg, наиболее яркими примерами таких сериалов являются «Белый лотос» от HBO, действие которого разворачивается на Гавайях и Сицилии, и «Эмили в Париже» от Netflix.