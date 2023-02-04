Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса»

Она мечтала стать драматической актрисой

Сегодня большинство знает Дженнифер Кулидж за ее комедийные роли – будь то мама Стифлера из «Американского пирога», Полет Бонифанте из «Блондинки в законе» или Софи Кучински из «Двух девиц на мели». Тем не менее, когда актерская карьера Кулидж была только в зачатке, она мечтала стать следующей Мэрил Стрип – на нее-то она и равнялась, пока училась в актерской школе. Когда-то Кулидж даже удивлялась, как ее угораздило стать именно комедийной актрисой, потому что «никто в моей семье не считал меня смешной. Они думали, что я странная». К счастью для всех, «Белый лотос» дал ей шанс проявить себя в непривычном (в первую очередь для зрителей) драматическом амплуа, и надеемся, что не в последний раз.

Белый лотос (2-й сезон)

Она притворялась дочерью Эрнеста Хемингуэя

В свои 20 с небольшим Дженнифер Кулидж переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк: в американской столице кино ни кастинг-директора, ни такие же начинающие актеры не считали ее достаточно привлекательной для съемок. И хотя Нью-Йорк славится своей театральной сценой, здесь у Кулидж тоже сначала ничего не получалось. Она работала официанткой, а вскоре у нее появилась наркотическая зависимость, из-за которой родители отправили Дженнифер в рехаб в ее 27 лет.

Тем не менее с этим мрачным периодом в ее жизни связан один из самых забавных фактов ее биографии. В Нью-Йорке она стала частой гостьей ночных клубов, и если ей не удавалось попасть в какое-нибудь заведение, Кулидж представлялась дочерью Эрнеста Хемингуэя по имени Маффин – в действительности же у писателя были только сыновья. В одном из таких клубов «Маффин» однажды даже запретили появляться вновь из-за неподобающего поведения Кулидж.

Американский пирог

В 80-х она работала в одном ресторане с Сандрой Буллок

Перебравшись в Нью-Йорк, Кулидж устроилась официанткой в ресторан Canastels’s, где на тот момент уже на нескольких должностях работала Сандра Буллок – от гардеробщицы до хостес. По словам Кулидж, пока она проводила большую часть времени на вечеринках, Буллок в свободное от работы время ходила по прослушиваниям, да и в целом была куда более собранной. Актриса шутила, что шансы ее выхода в свою смену были 50 на 50, но ее не увольняли только благодаря доброте метрдотеля. Более того, она могла сочинить какую-нибудь безумную историю о том, почему она не может прийти на работу. Так, например, она утверждала, что на одной из вечеринок кто-то потушил сигарету о ее глаз, и теперь она вынуждена ходить с повязкой.

Две девицы на мели (6-й сезон)

Она состояла в одной из самых известных импровизационных трупп Америки

После того как Кулидж прошла курс лечения от наркозависимости, она вернулась в Лос-Анджелес, где стала заниматься импровизацией и в скором времени присоединилась к коллективу The Groundlings. В это же время в состав труппы входили Уилл Феррелл и Крис Парнелл, да и вообще в разное время в ее выступлениях участвовали, например, Лиза Кудроу, Кристен Уиг и целая толпа будущих комиков SNL. Именно благодаря The Groundlings Дженнифер Кулидж получила свою первую телевизионную роль в «Сайнфелде»: сидевший в зале кастинг-директор заметил ее и предложил сыграть одну из многочисленных подружек Джерри.

Сайнфелд (5-й сезон)

Создатель «Белого лотоса» Майк Уайт однажды написал сериал специально для Кулидж

Незадолго до написания первого сезона «Белого лотоса» Уайт, с которым Дженнифер Кулидж близко дружила уже больше десяти лет, создал сценарий сериала под названием Saint Patsy. Предполагалось, что это будет «параноидальная роуд-комедия» о недооцененной актрисе, которую приглашают на давным-давно позабытую кинопремию на Шри-Ланке для вручения приза, однако героиня вскоре начинает думать, что все это – искусная ловушка ее экс-бойфренда, который намерен ее прикончить.

Уайт написал сценарий специально для Кулидж, так как знал, что ей надоело играть карикатурных комедийных героинь, а Saint Patsy должен был стать чем-то вроде драмеди. Однако HBO, которой он предложил сериал, отказалась браться за него именно из-за Кулидж – мол, она не тянет на главную героиню. Тем не менее сам Майк Уайт по сей день считает, что Saint Patsy – это лучшее, что он когда-либо писал.

Майк Уайт и Дженнифер Кулидж

Она едва не отказалась от роли в «Белом лотосе»

Когда же HBO пришла к Уайту с запросом создать для стриминга сериал, который было бы реально снять в разгар ковида, у сценариста было только одно требование – не просто предложить его старой подруге Дженнифер место в касте, но отвести ей едва ли не важнейшую роль. Однако сама Кулидж почти отказалась от участия в сериале, который в дальнейшем принес ей несколько наград.

Просидевшая, как и все, несколько месяцев на карантине, ежедневно читавшая новости, среди которых одна хуже другой, и почти окончательно убедившаяся в начале конца света, Кулидж была попросту напугана. Ей казалось немыслимым выйти из дома: «Я знала людей, потерявших свои жизни, и была уверена, что мы не переживем этого. Я не думала о работе, потому что не думала, что мы выживем». В итоге только благодаря поддержке близких людей актриса все-таки взяла себя в руки и в октябре 2020 года приступила к съемкам на Гавайях. Впоследствии Кулидж называла это отличным жизненным уроком:

«Я бы никогда себя не простила. Я бы села смотреть «Белый лотос» и сказала бы: "О чем, черт возьми, я думала? Я сумасшедшая"».

Дженнифер Кулидж

Она боится показаться избалованной или недостаточно щедрой

По словам друзей актрисы, постоянным источником ее тревожности выступает страх оказаться жадной или, наоборот, неприлично щедрой. Так, например, ресторатор Мэйсон Херефорд рассказывал, как после того, как он открыл одно из своих заведений, Кулидж накупила подарочных сертификатов туда на несколько сотен долларов, а в другой раз, когда он занимался кейтерингом на одной из ее вечеринок, она заплатила ему в два раза больше, чем следовало.

А Майк Уайт однажды поделился историей о том, как во время их совместной поездки в Танзанию они отправились на сафари, и актриса сначала переживала, что оставила их водителю на чай слишком мало, а через несколько минут засомневалась, не оставила ли слишком много. Ее беспокойство порой доходит до абсурда. Уайт вспоминал и другую историю о том сафари:

«Она начинала с восхищения красотой природы, а потом утверждала, что какое-нибудь животное хочет нас съесть и нам надо бы проваливать отсюда».

Белый лотос (1-й сезон)

Один из ее домов был локацией для киносъемок

В отличие от большинства своих голливудских коллег Кулидж не живет в Лос-Анджелесе – в нулевые она переехала в Новый Орлеан, где приобрела два дома. Обе недвижимости актрисы оказались в плачевном состоянии после урагана «Катрина», и Кулидж практически собственными руками восстанавливала их, комнату за комнатой. Один из них – построенный в середине XIX века местным плантатором особняк – использовался в кино. В нем, например, частично снимали «Роковое искушение» Софии Копполы и третий сезон «Американской истории ужасов» Райана Мерфи. Кулидж как-то шутила, что была в шаге от того, чтобы напроситься к режиссеру в сериал, и хотя тогда она так и не решилась на это, спустя девять лет ей все-таки удалось попасть в его проект – в 2022 году актриса появилась в «Наблюдателе» Мерфи.

Наблюдатель

Ее любимый праздник – Хеллоуин

Именно поэтому каждый год она закатывает тусовку, которая по размаху могла бы посоревноваться с вечеринками Гэтсби: из дома выносится вся мебель, ставятся гигантские столы, для гостей устраивается настоящее пиршество с музыкантами, танцорами бурлеска, конкурсом костюмов и неиссякаемыми реками вина. Но надо сказать, что некоторым темы хеллоуинских вечеринок Дженнифер Кулидж могут показаться слегка странными. Например, в 2019 году приглашенным нужно было нарядиться в их любимого нарцисса или его жертву, а в 2021-м – в какого-нибудь мошенника или афериста.

Две девицы на мели (2-й сезон)

Она уверена, что успехи в ее карьере в последние несколько лет случились только благодаря Ариане Гранде

«Я практически дышала на ладан», – сказала Кулидж Ариане Гранде в их интервью для EW в конце 2022 года. Возможно, актриса слегка преувеличивает, хотя трудно отрицать, что оммаж на героиню Кулидж из «Блондинки в законе» с ее же участием в клипе на песню Thank U, Next здорово помог карьере Дженнифер: через несколько месяцев после премьеры она получила роль в «Девушке, подающей надежды». Вероятно, и без этого видео она бы стала абсолютной звездой «Белого лотоса», и все же Гранде внесла свой небольшой вклад в воскрешение карьеры Дженнифер Кулидж.