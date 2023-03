«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023

В понедельник, 6 марта, Гильдия сценаристов США объявила лауреатов своей ежегодной кинопремии.

Главные награды церемонии разделили три проекта: фантастическая комедия «Всё везде и сразу» получила приз за лучший оригинальный сценарий, драма «Говорят женщины» — за лучший адаптированный сценарий, а триллер «Разделение» — за лучший сценарий для сериала. Последний из них также был признан лучшим новым сериалом и лучшим драматическим сериалом. Приз за лучший документальный сценарий достался проекту «Дэвид Боуи: Moonage Daydream».

Награду за лучший комедийный сериал получило шоу «Медведь». В этой категории проекту удалось обойти «Начальную школу «Эбботт», получившую аналогичный приз на последнем «Золотом глобусе», и «Хитрости», выигравшие эту же награду Гильдии сценаристов в прошлом году. В категории «Лучший мини-сериал» победу одержал сатирический детектив «Белый лотос».

Приза за лучший эпизод драматического сериала было удостоено шоу «Лучше звоните Солу» (серия Plan and Execution), за лучший эпизод комедийного сериала — «Хитрости» (серия The One, The Only), а за лучший эпизод анимационного сериала — «Отмена» (серия Rectify).

Награду за лучшее комедийное ток-шоу получила телепередача «События прошедшей недели с Джоном Оливером». Лучшим телевизионным скетч-шоу была признана передача «Внутри Эми Шумер».

Оскароносный сценарист Чарли Кауфман был награжден специальной премией Screenwriting Laurel за выдающиеся карьерные достижения.