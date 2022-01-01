Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вестерны про индейцев
Киноафиша Подборки Вестерны про индейцев

Вестерны про индейцев

Все 24 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Женщина, идущая впереди
Женщина, идущая впереди
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, вестерн, исторический, биография
2017, США
Граница
Граница
5.0
криминал, триллер, драма
2015, США
Обход Мика
Обход Мика
6.0
вестерн, драма
2010, США
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
7.0
драма, исторический, вестерн
2007, США
Новый свет
Новый свет
8.0
биография, исторический, мелодрама, приключения, драма
2005, США
Спирит: Душа прерий
Спирит: Душа прерий
Смотреть за 1 рубль
8.0
вестерн, анимация, приключения, семейный
2002, США
Мертвец
Мертвец
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
Мэверик
Мэверик
7.0
приключения, комедия, вестерн
1994, США
Джеронимо: Американская легенда
Джеронимо: Американская легенда
6.0
исторический, драма, вестерн
1993, США
1492: Завоевание рая
1492: Завоевание рая
6.0
драма, приключения, биография, исторический
1992, Франция / Великобритания / Испания
Последний из Могикан
Последний из Могикан
8.0
приключения, мелодрама, военный
1992, США
Танцующий с волками
Танцующий с волками
7.0
вестерн, драма, приключения
1990, США
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
Белый апач
Белый апач
5.0
вестерн
1987, Италия
Скальпы
Скальпы
5.0
боевик, драма
1987, Италия
Ульзана. Судьба и надежда
Ульзана. Судьба и надежда
0.0
мелодрама, вестерн, драма
1974, СССР / Румыния / Германия
Земля Санникова
Земля Санникова
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
1973, СССР
Иеремия Джонсон
Иеремия Джонсон
7.0
вестерн, драма
1972, США
Оцеола: Правая рука возмездия
Оцеола: Правая рука возмездия
5.0
вестерн, драма
1971, Германия / Болгария / Куба
След Сокола
След Сокола
6.0
вестерн, драма
1968, СССР / Германия
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Драма Вестерн Исторический Биография Криминал Триллер Мелодрама Приключения Анимация Семейный Комедия Военный Боевик Мюзикл
Страна
Все США Германия Япония Франция Великобритания Испания Италия СССР Румыния Болгария Куба ГДР
Год
Все 1930-1939 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Ранняя американская история – это кровавое время противостояния завоевателей и местных индейцев. Коренные жители континента ожесточенно боролись за свои права, пытаясь отстоять собственные земли и свободу. И хотя они так и не смогли справиться с захватчиками, но дали отпор тем, кто был уверен в быстрой победе.

Пять лучших вестернов про индейцев

Завоеватели, которые сражались за американские земли, были уверены в собственной правоте. А потому, не колеблясь, убивали всех, в том числе женщин с детьми. Главные герои подборки узнают, что индейцы могут быть такими же жестокими, как и те, против кого они сражаются. А зрителям предстоит понять, на чьей стороне настоящая правда.

Женщина, идущая впереди

В основу этой ленты легла реальная история. Фильм рассказывает о художнице из Нью-Йорка. Кэтрин недавно потеряла мужа, но не утратила веры в будущее. Она стремится к свободе и познанию мира, поэтому решает отправиться в далекое путешествие. Ее путь лежит в Северную Дакоту, где в резервации живет последний вождь одного из племен Сидящий Бык. В молодости он боролся против власти захватчиков, но теперь вынужден вести жизнь простого фермера. Индеец соглашается позировать художнице за деньги. Но вскоре главная героиня начнет понимать, с какими страданиями сталкивался народ Сидящего Быка.

Ее затянет борьба за права коренного населения.

Река не течет вспять

Классический вестерн с Мэрилин Монро в главной женской роли рассказывает о событиях, происходивших в годы золотой лихорадки. Мэтт, убивший человека, выходит из заключения и отправляется на поиски сына. Мальчика приютила певица местного кабаре Кей. Мужчина забирает ребенка, чтобы начать новую жизнь. В это же время Гарри, приятель девушки, выигрывает золотую жилу. Вместе с Кей он отправляется на участок, а по пути оказывается на ферме Мэтта. Нечистый на руку парень решает украсть лошадь и ружье, а затем убегает.

Девушка остается ждать его в доме, на который вскоре нападает агрессивное племя индейцев.

Белый апач

Во время колонизации Америки группа переселенцев следует к новому месту жительства. Но по дороге на них нападают бандиты, которые убивают всех на своем пути. Племя индейцев Апачи спасает беременную женщину, которая умирает сразу после родов. На руках вождя остается маленький ребенок, которого он решает воспитывать вместе с родным сыном. Проходят годы, и мальчик становится мужчиной.

Вот только родной сын вождя вскоре поймет, что не готов терпеть рядом потенциального конкурента в борьбе за власть.

Скальпы

Америка с большими потерями пережила Гражданскую войну. Но представители Конфедерации не желают признавать поражение. Последние остатки их сил жаждут отомстить, а в перерывах между битвами разоряют индейские поселения. Жестокий полковник Коннор уничтожает целую деревню апачей, чтобы забрать дочь вождя, которая ему понравилась. Девушке удается сбежать, и она ищет защиты у бывшего солдата армии Конфедерации. Мэтт ненавидит индейцев, убивших его жену, но все-таки помогает девушке.

Когда об этом узнает полковник, он решает уничтожить главного героя, спасшего его пленницу.

Команчерос

Карточный игрок Пол попадает в передрягу в Новом Орлеане. На дуэли он убивает сына местного судьи, что грозит ему смертной казнью. Мужчина пытается сбежать, но вскоре его находит техасский рейнджер Джейк Каттер. Он собирается доставить его в штаб-квартиру, где его должен забрать маршал из Луизианы. По пути они попадают на ранчо рейнджера, которое явно подверглось нападению индейцев. Полу удается сбежать, но вскоре судьба еще раз столкнет его с охотником за головами.

И в этот раз им придется действовать сообща.

Выбор редакции
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши