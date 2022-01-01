Ранняя американская история – это кровавое время противостояния завоевателей и местных индейцев. Коренные жители континента ожесточенно боролись за свои права, пытаясь отстоять собственные земли и свободу. И хотя они так и не смогли справиться с захватчиками, но дали отпор тем, кто был уверен в быстрой победе.

Пять лучших вестернов про индейцев

Завоеватели, которые сражались за американские земли, были уверены в собственной правоте. А потому, не колеблясь, убивали всех, в том числе женщин с детьми. Главные герои подборки узнают, что индейцы могут быть такими же жестокими, как и те, против кого они сражаются. А зрителям предстоит понять, на чьей стороне настоящая правда.

Женщина, идущая впереди

В основу этой ленты легла реальная история. Фильм рассказывает о художнице из Нью-Йорка. Кэтрин недавно потеряла мужа, но не утратила веры в будущее. Она стремится к свободе и познанию мира, поэтому решает отправиться в далекое путешествие. Ее путь лежит в Северную Дакоту, где в резервации живет последний вождь одного из племен Сидящий Бык. В молодости он боролся против власти захватчиков, но теперь вынужден вести жизнь простого фермера. Индеец соглашается позировать художнице за деньги. Но вскоре главная героиня начнет понимать, с какими страданиями сталкивался народ Сидящего Быка.

Ее затянет борьба за права коренного населения.

Река не течет вспять

Классический вестерн с Мэрилин Монро в главной женской роли рассказывает о событиях, происходивших в годы золотой лихорадки. Мэтт, убивший человека, выходит из заключения и отправляется на поиски сына. Мальчика приютила певица местного кабаре Кей. Мужчина забирает ребенка, чтобы начать новую жизнь. В это же время Гарри, приятель девушки, выигрывает золотую жилу. Вместе с Кей он отправляется на участок, а по пути оказывается на ферме Мэтта. Нечистый на руку парень решает украсть лошадь и ружье, а затем убегает.

Девушка остается ждать его в доме, на который вскоре нападает агрессивное племя индейцев.

Белый апач

Во время колонизации Америки группа переселенцев следует к новому месту жительства. Но по дороге на них нападают бандиты, которые убивают всех на своем пути. Племя индейцев Апачи спасает беременную женщину, которая умирает сразу после родов. На руках вождя остается маленький ребенок, которого он решает воспитывать вместе с родным сыном. Проходят годы, и мальчик становится мужчиной.

Вот только родной сын вождя вскоре поймет, что не готов терпеть рядом потенциального конкурента в борьбе за власть.

Скальпы

Америка с большими потерями пережила Гражданскую войну. Но представители Конфедерации не желают признавать поражение. Последние остатки их сил жаждут отомстить, а в перерывах между битвами разоряют индейские поселения. Жестокий полковник Коннор уничтожает целую деревню апачей, чтобы забрать дочь вождя, которая ему понравилась. Девушке удается сбежать, и она ищет защиты у бывшего солдата армии Конфедерации. Мэтт ненавидит индейцев, убивших его жену, но все-таки помогает девушке.

Когда об этом узнает полковник, он решает уничтожить главного героя, спасшего его пленницу.

Команчерос

Карточный игрок Пол попадает в передрягу в Новом Орлеане. На дуэли он убивает сына местного судьи, что грозит ему смертной казнью. Мужчина пытается сбежать, но вскоре его находит техасский рейнджер Джейк Каттер. Он собирается доставить его в штаб-квартиру, где его должен забрать маршал из Луизианы. По пути они попадают на ранчо рейнджера, которое явно подверглось нападению индейцев. Полу удается сбежать, но вскоре судьба еще раз столкнет его с охотником за головами.