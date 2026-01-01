Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Белый апач
Белый апач
Белый апач

, 1987
Bianco Apache
Италия / вестерн / 18+
О фильме

 Этот фильм, как и сотни подобных ему вестернов итальянского происхождения, изобилует всеми характерными штампами: тут и резкие наезды камеры на лица героев, и крупные планы глаз, и резкое выхватывание револьвера из кобуры, и индейские вигвамы на фоне прерий, и, конечно, музыка, напоминающая Эннио Морриконе. Дикий запад, эпоха колонизации Америки. Маленькая группа переселенцев останавливается у ручья, где на них нападают жестокие бандиты. Они расправляются со всеми, не щадят даже маленьких детей и женщин. Чудом удается спастись только одной беременной женщине, которую выручают индейцы из племени Апачи. Правда, бедняжка недолго радуется своему спасению, вскоре она умирает при родах. Вождь племени, спасшей женщину, решает усыновить родившегося мальчика. Бледнолицему члену племени дают индейское имя Сияющее Небо. Но у мальчика очень быстро появляются проблемы: родной сын вождя - Черный Волк - не хочет терпеть конкуренцию в виде приемыша.

В ролях

Лола Форнер
Себастьян Харрисон
Альберто Фарнезе
Charly Bravo
Чинция Де Понти
Чарльз Борромел
Режиссер Бруно Маттеи, Клаудио Фрэгассо
Сценарист Хосе Мария Куниллес, Франко Проспери
Композитор Луиджи Чеккарелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 26 августа 1987
Дата выхода
26 августа 1987 Италия
Производство Beatrice Film, Multivideo
Другие названия
Bianco Apache, White Apache, Apache Branco, Apache Kid, Biały Apacz, Der weisse Apache - Die Rache des Halbbluts, Der weiße Apache - Die Rache des Halbbluts, Fehér apacs, Valkoinen apassi, Ο λευκός Απάτσι, Белый апач

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb

Цитаты

Ryder [после того, как повесили Светящееся Небо за запястья] Я хочу, чтобы ты по-настоящему попал в жопу, прежде чем сдохнешь. Ты будешь висеть здесь, пока тебя солнце не прожарит или муравьи не полезут внутрь. Тебе понравятся эти большие чёрные. Они любят ползать по горлу.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше