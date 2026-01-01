Этот фильм, как и сотни подобных ему вестернов итальянского происхождения, изобилует всеми характерными штампами: тут и резкие наезды камеры на лица героев, и крупные планы глаз, и резкое выхватывание револьвера из кобуры, и индейские вигвамы на фоне прерий, и, конечно, музыка, напоминающая Эннио Морриконе. Дикий запад, эпоха колонизации Америки. Маленькая группа переселенцев останавливается у ручья, где на них нападают жестокие бандиты. Они расправляются со всеми, не щадят даже маленьких детей и женщин. Чудом удается спастись только одной беременной женщине, которую выручают индейцы из племени Апачи. Правда, бедняжка недолго радуется своему спасению, вскоре она умирает при родах. Вождь племени, спасшей женщину, решает усыновить родившегося мальчика. Бледнолицему члену племени дают индейское имя Сияющее Небо. Но у мальчика очень быстро появляются проблемы: родной сын вождя - Черный Волк - не хочет терпеть конкуренцию в виде приемыша.