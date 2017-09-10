Кэролайн – известная художница из Нью-Йорка, потерявшая супруга. Выдержав предусмотренный социальными правилами траур по мужу, она отправляется в район Северной Дакоты, чтобы поселиться в резервации и написать картину – портрет последнего индейского вождя. Глава племени, долго боролся против американских военных, но смирился с участью своего народа и ведет скромное существование фермера на выделенном клочке земли. Он принимает предложение позировать для картины за деньги, но взаимовыгодная сделка неожиданно перерастает в трогательную дружбу, которая затягивает Кэролайн в борьбу за права угнетенных индейцев.
Фильм расскажет об активистке Кэролин Уэлдон, которая переехала из Бруклина в индийскую резервацию Стэндинг-Рок в Южной Дакоте, чтобы помочь местному вождю по кличке Сидящий Бык сохранить землю для своего народа. Уэлдон писала письма федеральному правительству от имени Сидящего Быка и жила вместе с племенем на их земле в течение нескольких лет со своим сыном.
|5 июля 2018
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