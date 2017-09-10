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Постер фильма Женщина, идущая впереди
6.7
Женщина, идущая впереди - Трейлер
Киноафиша Фильмы Женщина, идущая впереди
6.7

Женщина, идущая впереди

, 2017
Woman Walks Ahead
США / драма, вестерн, исторический, биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Женщина, идущая впереди
6.7
Женщина, идущая впереди - Трейлер
Женщина, идущая впереди  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Кэролайн – известная художница из Нью-Йорка, потерявшая супруга. Выдержав предусмотренный социальными правилами траур по мужу, она отправляется в район Северной Дакоты, чтобы поселиться в резервации и написать картину – портрет последнего индейского вождя. Глава племени, долго боролся против американских военных, но смирился с участью своего народа и ведет скромное существование фермера на выделенном клочке земли. Он принимает предложение позировать для картины за деньги, но взаимовыгодная сделка неожиданно перерастает в трогательную дружбу, которая затягивает Кэролайн в борьбу за права угнетенных индейцев.

  • Фильм основан на реальных событиях из биографии Кэролайн Уйэлдон – известной художницы и активистки.
  • Сэм Рокуэлл, снявшийся в фильме – лауреат «Оскара».
  • По сюжету фильма Кэролайн и Сидящий бык не были знакомы до встречи. На самом деле примерно за год до нее вождь посещал Вашингтон для обсуждения планов на земли резервации, после чего они начали вести переписку.
  • По фильму Уэлдон – вдова. В действительности она ушла от Бернхарда Шлаттера к другому мужчине, с которым также развелась.
  • Сидящий Бык – один из самых известных индейских вождей XIX века.
  • Портрет, написанный Кэролайн, хранится в государственном музее Бисмарка в Северной Дакоте.

Фильм расскажет об активистке Кэролин Уэлдон, которая переехала из Бруклина в индийскую резервацию Стэндинг-Рок в Южной Дакоте, чтобы помочь местному вождю по кличке Сидящий Бык сохранить землю для своего народа. Уэлдон писала письма федеральному правительству от имени Сидящего Быка и жила вместе с племенем на их земле в течение нескольких лет со своим сыном.

В ролях

Джессика Честейн
Джессика Честейн
Кэтрин Уэлдон
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Silas Groves
Киран Хайндс
Киран Хайндс
James McLaughlin
Майкл Грейес
Майкл Грейес
Sitting Bull
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Майкл Нури
Майкл Нури
Луиза Краузе
Луиза Краузе
Loretta
Бутс Саутерлэнд
Cab Driver NY
Чэск Спенсер
Chaska
Киндалл Чартерс
Официант - Спальный вагон
Jacob Browne
Waiter - Dining Car
Люче Рэйнс
Люче Рэйнс
Old Man at Train Station
Режиссер Сюзанна Уайт
Сценарист Стивен Найт
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 10 сентября 2017
Премьера в мире 10 сентября 2017
Дата выхода
5 июля 2018 Германия
28 июня 2018 Израиль
6 сентября 2018 Португалия
29 июня 2018 США
MPAA R
Сборы в мире $80 912
Производство Black Bicycle Entertainment, Lipsync, Potboiler Productions
Другие названия
Woman Walks Ahead, Die Frau, die vorausgeht, A nő, aki előttünk jár, Isha tzoedet kadima, Kadın Önde Yürür, Kobieta idzie przodem, La dona que va davant, La mujer que camina delante, Moteris eina pirma, Mulher Que Segue à Frente, Naine kõnnib ees, Nainen Kävelee Edellä, Uma Mulher Exemplar, Žena jde napřed, Μια γυναίκα προχωράει μπροστά, Женщина, идущая впереди, Катрин и Седящият бик, ウーマン・ウォークス・アヘッド, Mulher segue à frente

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Трейлеры фильма

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Женщина, идущая впереди - Трейлер
Женщина, идущая впереди Трейлер
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Цитаты

Сидящий Бык Она из Нью-Йорка.
Кэтрин Уэлдон Я думала, тебе нравится Нью-Йорк.
Сидящий Бык Слишком много людей с слишком большим. Слишком много людей ни с чем. Ваше общество ценит людей по тому, сколько у них есть... наше — по тому, сколько мы отдаем.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Джессика Честейн в трейлере фильма «Женщина ходит первой»
25 апреля 2018 12:29 Джессика Честейн в трейлере фильма «Женщина ходит первой» Вышел первый трейлер биографического вестерна Сюзанны Уайт «Женщина ходит первой» с Джессикой Честейн, Кираном Хайндсом и Сэмом Рокуэллом в главных ролях. Действие ленты
Джессика Честейн презентовала новый фильм «Женщина идет впереди» на кинофестивале в Торонто
14 сентября 2017 09:38 Джессика Честейн презентовала новый фильм «Женщина идет впереди» на кинофестивале в Торонто Одной из самых занятых звездных участниц кинофестиваля в Торонто оказалась Джессика Честейн, которая привезла на TIFF 2017 сразу два фильма – «Игру Молли» и «Женщина идет

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