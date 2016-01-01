Действие фильма происходит в XIX в. В Нью-Мехико. Некие аристократы из европы, решили поохотиться на территории дикого и воинственного племени апачей. Шалако наталкивается на лагерь охотников, когда спасает прекрасную женщину, находящуюся на грани гибели…
Краснокожие устремляются на бледнолицых, расположившихся в полуразрушенной крепости. Шалако имеет богатейший опыт выживания и ведения войны в этих краях. Он прилагает массу усилий, чтобы спасти горе-охотников, но всех спасти не удается…
СтранаВеликобритания / Германия
Продолжительность1 час 53 минуты
Год выпуска1968
Премьера онлайн1 января 2016
Премьера в мире26 сентября 1968
Дата выхода
26 сентября 1968
Германия
16
6 ноября 1968
США
4 декабря 1968
Франция
Бюджет$1 455 000
ПроизводствоPalomar Pictures International, Kingston Film Productions Ltd., Central Cinema Company Film (CCC)
Другие названия
Shalako, Edward Dmytryk's Shalako, Man nennt mich Shalako, Шалако, Šalako, Şalako, Sharako, Σάλακο, Σάλακο, ο σκληρός του Γουέστ, シャラコ