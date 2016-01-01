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Постер фильма Шалако
Постер фильма Шалако
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Шалако

Шалако

Shalako 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма происходит в XIX в. В Нью-Мехико. Некие аристократы из европы, решили поохотиться на территории дикого и воинственного племени апачей. Шалако наталкивается на лагерь охотников, когда спасает прекрасную женщину, находящуюся на грани гибели… Краснокожие устремляются на бледнолицых, расположившихся в полуразрушенной крепости. Шалако имеет богатейший опыт выживания и ведения войны в этих краях. Он прилагает массу усилий, чтобы спасти горе-охотников, но всех спасти не удается…
Страна Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1968
Премьера онлайн 1 января 2016
Премьера в мире 26 сентября 1968
Дата выхода
26 сентября 1968 Германия 16
6 ноября 1968 США
4 декабря 1968 Франция
Бюджет $1 455 000
Производство Palomar Pictures International, Kingston Film Productions Ltd., Central Cinema Company Film (CCC)
Другие названия
Shalako, Edward Dmytryk's Shalako, Man nennt mich Shalako, Шалако, Šalako, Şalako, Sharako, Σάλακο, Σάλακο, ο σκληρός του Γουέστ, シャラコ
Режиссер
Эдвард Дмитрик
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Стивен Бойд
Джек Хоукинс
Питер Ван Дейк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
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