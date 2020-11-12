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Постер фильма Тумстоун: Легенда дикого запада
7.7
Киноафиша Фильмы Тумстоун: Легенда дикого запада
7.7

Тумстоун: Легенда дикого запада

, 1993
Tombstone
США / боевик, мелодрама, драма, исторический / 18+
Постер фильма Тумстоун: Легенда дикого запада
7.7

О фильме

После окончания Гражданской войны в США в 1871 году шериф Эрпе решил уйти в отставку, переехать в тихий городок, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Его приятель Док Холлидей профессиональный игрок решил переехать вместе с другом. Для жизни они выбрали Тумстоун, город, где нашли залежи серебра. Однако в этом же месте стали орудовать бандиты.

В ролях

Курт Рассел
Курт Рассел
Вайатт Эрп
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Док Холлидей
Майкл Бин
Майкл Бин
Johnny Ringo
Пауэрс Бут
Curly Bill Brocius
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Virgil Earp
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Morgan Earp
Чарлтон Хестон
Henry Hooker
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Billy Breckinridge
Джон Тенни
Джон Тенни
Behan
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Айк Клантон
Режиссер Джордж П. Косматос, Кевин Жарр
Сценарист Кевин Жарр
Композитор Брюс Бротон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 25 декабря 1993
Дата выхода
16 февраля 1994 Австралия
16 февраля 1994 Бразилия
27 января 1994 Великобритания
9 июня 1994 Венгрия
16 февраля 1994 Германия
17 февраля 1994 Греция
15 апреля 1994 Испания 18
1 апреля 1994 Италия
17 февраля 1994 Нидерланды
8 апреля 1994 Португалия
25 декабря 1993 США
16 февраля 1994 Франция
25 марта 1994 Чехия 15+
28 мая 1994 Япония
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $56 506 116
Производство Hollywood Pictures, Cinergi Pictures Entertainment, Alphaville Films
Другие названия
Tombstone, Тумстоун, Los justicieros, Duel au soleil, Halott város, Hauakivi, Kasabanın Namusu, Kaupunki nimeltä Tombstone, Legendarni Tombstone, Thị Trấn Tombstone, Tombstone - Halott város, Tombstone - Mesto zločinu, Tombstone: A Justiça Está Chegando, Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp, Tumstounas, Σύγκρουση στον πράσινο βάλτο, Тумбстоун, Тумстоун: Легенда дикого запада, トゥームストーン, 墓碑镇, 絕命終結者

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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