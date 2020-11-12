После окончания Гражданской войны в США в 1871 году шериф Эрпе решил уйти в отставку, переехать в тихий городок, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Его приятель Док Холлидей профессиональный игрок решил переехать вместе с другом. Для жизни они выбрали Тумстоун, город, где нашли залежи серебра. Однако в этом же месте стали орудовать бандиты.
|16 февраля 1994
|Австралия
|16 февраля 1994
|Бразилия
|27 января 1994
|Великобритания
|9 июня 1994
|Венгрия
|16 февраля 1994
|Германия
|17 февраля 1994
|Греция
|15 апреля 1994
|Испания
|18
|1 апреля 1994
|Италия
|17 февраля 1994
|Нидерланды
|8 апреля 1994
|Португалия
|25 декабря 1993
|США
|16 февраля 1994
|Франция
|25 марта 1994
|Чехия
|15+
|28 мая 1994
|Япония