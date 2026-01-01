Снятый в Италии и Испании, фильм, жанр которого можно отнести к спагетти-вестерну, рассказывает об истории гражданской войны между Севером и Югом США, а также о роли индейцев в этом конфликте. Гражданская война в США, казалось бы, завершилась. Но конфедераты еще не признали своего окончательного поражения. Командир техасского фронта не собирается сдаваться и пытается выкупить дочь индейского вождя. Тот отказывается, и тогда южане вырезают все племя и все равно забирают молодую скво. Ей удается сбежать, она находит приют у Мэтта, который теперь промышляет охотой, хотя сам раньше был в армии. Несмотря на то, что он ненавидит индейцев за тяжелую смерть своей жены, он радушно принимает беглянку: южан он ненавидит сильнее. Эта странная пара примыкает к силам армии. Они прячутся в горах, зная, что за ними гонится большой отряд. При помощи партизанства, стратегии и тактики они намерены одержать окончательную победу.