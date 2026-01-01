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Постер фильма Скальпы
5.6
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5.6

Скальпы

, 1987
Scalps
Италия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Скальпы
5.6

О фильме

Снятый в Италии и Испании, фильм, жанр которого можно отнести к спагетти-вестерну, рассказывает об истории гражданской войны между Севером и Югом США, а также о роли индейцев в этом конфликте. Гражданская война в США, казалось бы, завершилась. Но конфедераты еще не признали своего окончательного поражения. Командир техасского фронта не собирается сдаваться и пытается выкупить дочь индейского вождя. Тот отказывается, и тогда южане вырезают все племя и все равно забирают молодую скво. Ей удается сбежать, она находит приют у Мэтта, который теперь промышляет охотой, хотя сам раньше был в армии. Несмотря на то, что он ненавидит индейцев за тяжелую смерть своей жены, он радушно принимает беглянку: южан он ненавидит сильнее. Эта странная пара примыкает к силам армии. Они прячутся в горах, зная, что за ними гонится большой отряд. При помощи партизанства, стратегии и тактики они намерены одержать окончательную победу.

В ролях

Лола Форнер
Dolores - Connor's Mistress
Эмилио Линдер
Frank
Вассили Керис
Matt Brown
Мапи Галан
Yarin
Альберто Фарнезе
Colonel Connor
Charly Bravo
Sargent Gordon
Beni Cardoso
Mary Connor
Хосе Каналехас
Chief Black Eagle
Ignacio Carreño
Peter
Francisco Gómez
Hondo, the Indian Scout
Режиссер Бруно Маттеи
Сценарист Ричард Харрисон, Italo Gasperini, Бруно Маттеи, Роберто Ди Джироламо
Композитор Луиджи Чеккарелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 14 октября 1987
Дата выхода
14 октября 1987 Франция
Производство Beatrice Film, Multivideo
Другие названия
Scalps, ¡Scalps! Venganza india, Es geht um deinen Skalp, Amigo!, Escalpo, Päänahat, Scalps - Sie kämpft wie ein Mann, Scalps: Venganza India, Véres skalpok, Yarin, A Índia Vingadora, Скальпы, Scalps - Sie kaempft wie ein Mann

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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