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Фильмы про Дикий Запад
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Фильмы про Дикий Запад

Все 44 Онлайн
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За призрачной дверью
За призрачной дверью
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6.0
ужасы, вестерн
2020, США
Малыш Кид
Малыш Кид
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6.0
драма, вестерн, биография
2019, США
Подлинная история банды Келли
Подлинная история банды Келли
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5.0
боевик, криминал
2019, Австралия / Великобритания
Нейтральная зона
Нейтральная зона
3.0
боевик
2019, США
Ад на границе
Ад на границе
4.0
приключения, биография, вестерн
2019, США
Стрелок
Стрелок
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4.0
боевик, ужасы, вестерн
2019, США
Девица
Девица
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5.0
вестерн, комедия, драма
2018, США
Братья Систерс
Братья Систерс
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5.0
вестерн, комедия
2018, Франция / Испания / США / Румыния
Обитель страха
Обитель страха
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4.0
ужасы, вестерн
2018, США
Наездник
Наездник
7.0
драма
2017, США
Мертвец из Тумстоуна 2
Мертвец из Тумстоуна 2
4.0
боевик, фэнтези, ужасы
2017, США
Огненная Кэссиди
Огненная Кэссиди
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4.0
боевик, приключения, драма
2017, США
Джейн берет ружье
Джейн берет ружье
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7.0
драма, боевик, вестерн
2016, США
Дуэль
Дуэль
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5.0
вестерн, драма
2016, США
В долине насилия
В долине насилия
6.0
вестерн
2016, США
Пять тысяч
Пять тысяч
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5.0
боевик, триллер, вестерн, криминал, драма
2016, США
Последний рейс
Последний рейс
4.0
триллер, боевик
2015, Китай / США
Костяной томагавк
Костяной томагавк
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7.0
ужасы, вестерн
2015, США
Миллион способов потерять голову
Миллион способов потерять голову
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6.0
комедия, вестерн
2014, США
Темная долина
Темная долина
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5.0
вестерн
2014, Австрия / Германия
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Динамичные и потрясающе атмосферные фильмы в жанре вестерна переносят зрителя в прерии, к суровым условиям жизни ковбоев и вечным противостояниям коренных жителей с захватчиками.

Пять лучших фильмов про Дикий Запад

Одна из самых ярких тем вестерна – борьба простого, устаревшего, но родного для множества людей образа жизни с инновациями, которые стремятся внедрить чужеземцы. В кинематографе ярко отражена тема освоения земель и влияния технологического прогресса на приближенную к природе жизнь местного населения уголков западных штатов. Рачительные владельцы ранчо, отважные ковбои на сильных лошадях, не привыкшие сдаваться, противятся крупному бизнесу и властям. Зрелищные фильмы даже спустя полвека после расцвета жанра остаются живейшим и задевающим зрителя направлением.

«Джейн берет ружье», 2016

Главный персонаж нетипичного вестерна – женщина. Сюжет начинается с того, что головорезы из банды Маккена гонятся за Хэмом, мужчиной, который пытался выйти из криминальной группировки. Изрешеченный пулями и изнуренный погоней мужчина возвращается на ранчо, к прелестной жене Джейн. Девушка вынуждена обратиться к своему бывшему, Дэну, которого она предпочла бы забыть.

Отважной героине придется совладать с эмоциями, проявить силу и бескомпромиссность, чтобы защитить семью от наемников.

«Нейтральная зона», 2019

Сюжет разворачивается в Техасе в конце XIX века. На главного героя, Расти Чайлдресса, путешествующего на дилижансе с семьей, нападают бандиты. Когда чудом выживший мужчина приходит в себя, он видит, что его сына убили, а жену похитили. Расти находится на грани жизни и смерти и нуждается в помощи.

Удача улыбается ему, и Чайлдресс встречает Лотси – индейскую девушку, которая соглашается помочь и отправиться вместе с ним на поиски украденной женщины.

«Дуэль», 2016

Техасский рейнджер Дэвид Кингстон получает от губернатора приказ: отправиться в провинциальный городок для расследования серии жестоких убийств. Через пару дней, проведенных в Хелене, главный герой начинает подозревать взаимосвязь чудовищного всплеска преступности в поселке и деятельностью главы религиозной общины Авраама. Лидер секты держит в ужасе все местное население, внушая людям, что его власть дарована им свыше. Но при первой встрече Кингстон узнает в лице фальшивого святоши убийцу своего отца.

У Дэвида начинает созревать хитрый план мести преступнику.

«Наездник», 2017

Брэди Блэкберн – ковбой, получивший тяжелейшую травму на злополучном родео, от которого его отговаривали окружающие. Все его мечты, планы на жизнь и цели теперь изменятся из-за пластины в черепе. На ранчо его история никого не шокирует: здешние жители садятся в седло раньше, чем начинают ходить, и прекрасно знают цену ошибки. Теперь главному герою предстоит тяжелый выбор – вести спокойное и скучное существование в роли конюха или фермера или рискнуть и вернуться в любимый спорт.

Приятели уверены, что у амбициозного Брэди получится снова участвовать в родео, но оправдаются ли их надежды?

«Дикий, дикий Запад», 1999

Отчаянный и харизматичный стрелок Джим и его напарник, джентльмен Гордон – два суперагента, действующие в 70-х годах XIX века. Они вооружены высокотехнологичным оборудованием и должны спасти американского президента от злодея Лавлейса. Коварный изобретатель борется за власть над южными штатами. Искалеченный и потерявший свою нижнюю половину, озлобленный на весь мир, персонаж окружил себя множеством красоток и постоянно кипит ненавистью.

Героям предстоит тяжелая борьба с хитроумным злоумышленником.

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