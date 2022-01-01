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биография, драма, вестерн
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Далеко-далеко
Далеко-далеко
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мелодрама, драма, приключения
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Непрощенный
Непрощенный
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вестерн, драма
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Танцующий с волками
Танцующий с волками
7.0
вестерн, драма, приключения
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Назад в будущее 3
Назад в будущее 3
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8.0
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
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Молодые стрелки
Молодые стрелки
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криминал, триллер, драма, вестерн, боевик
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Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
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комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
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Белый апач
Белый апач
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вестерн
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Скальпы
Скальпы
5.0
боевик, драма
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Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
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драма, мюзикл
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Вооружен и очень опасен
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Дикая банда
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Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
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драма, вестерн, приключения
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Золото Маккенны
Золото Маккенны
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Однажды на Диком Западе
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Вестерны были популярны во второй половине 20-го века. Но и сегодня некоторые фильмы жанра зрители пересматривают с удовольствием.

Пять культовых вестернов

«Ковбойское кино» в Голливуде начали снимать практически одновременно с развитием кинематографа. Первые ленты появились еще в 1898 году. Хотя классическим фильмом, положившим начало вестернам, считается «Большое ограбление поезда» 1903 года. Изначально декорации создавались в павильонах, но в дальнейшем локации переместились в живую природу. Место действия картин – это обычно Дикий Запад. Главный герой – неизменно отличный стрелок.

Хороший, плохой, злой

Клинт Иствуд стал звездой первой величины именно после съемок в этой культовой ленте. События переносят зрителя в 60-е годы 19-го века. Главный герой, которого все зовут Блондинчиком, путешествует по Дикому Западу в разгар Гражданской войны. Он – виртуозный стрелок и настоящий одиночка.

Но однажды Блондинчик встречает двух других ковбоев, которые стремятся найти таинственное пропавшее золото, как и он сам.

Стрелки заключат временный союз и отправятся на поиски. Но когда цель будет уже очень близка, окажется, что каждый из них сражается сам за себя.

Золото Маккены

В основе этого вестерна лежит легенда о потерянном золоте Адамса. Она гласит, что в одном из каньонов штата Нью-Мехико находится золото племени апачей. Действие ленты начинается в 70-х годах 19-го века. На Диком Западе вовсю бушует золотая лихорадка. Каждый золотоискатель пытается найти тот самый каньон, чтобы разбогатеть.

Шериф Маккена случайно убивает одного из вождей апачей. У него с собой была карта, на которой отмечено местонахождение золотого каньона. Шериф сжигает ее, но слишком многие стремятся обнаружить сокровища индейцев.

Маккене придется отправиться на поиски каньона, чтобы спасти дочь своего друга.

Однажды на Диком Западе

Классический вестерн снял легендарный режиссер Серджио Леоне. Действие происходит в небольшом городке Дикого Запада. Местный бизнесмен занимается прокладкой железной дороги. На его пути лежат несколько ферм. Никто не хочет связываться с опасным дельцом, поэтому продают ему владения.

Но молодая вдова Джилл не собирается сдаваться без боя. Бизнесмен нанимает лучшего стрелка, чтобы избавиться от строптивой женщины. Однако она находит себе помощников, которые берутся защитить вдову.

У каждого из них свой повод расквитаться с предприимчивым дельцом.

Непрощенный

Клинт Иствуд в свое время считался звездой жанра вестерн. В этой ленте он также играет главного героя. На этот раз его персонаж – Уильям Муни. Когда-то он был лучшим стрелком на Диком Западе, но теперь едва сводит концы с концами, работая на собственной ферме.

Однажды на пороге его дома появляется молодой стрелок Скофилд. Парень решил, что может стать новым охотником за головами. Он предлагает Уильяму поймать двух негодяев, изуродовавших девушку, и поделить добычу.

Сначала стрелок решительно отказывает, но вскоре понимает, что это единственный способ добыть денег.

Человек с бульвара Капуцинов

В этом комедийном вестерне советского производства снялись многие отечественные звезды, в том числе Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Табаков. Действие фильма происходит в начале 20-го века в маленьком городке Дикого Запада. Декорации для него были полностью картонными, и после окончания съемок их просто сожгли.

Киномеханик Фест прибывает на Дикий Запад в надежде смягчить огрубевшие души местных ковбоев при помощи кино. И вскоре ему действительно удается добиться невероятных перемен.

Но всегда найдутся те, кому они придутся не по душе.

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