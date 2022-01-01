Чингачгук — Большой Змей, 1967

1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен к гуронам. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Но это ему не удается. Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые наголову разбивают гуронов. Теперь их тяжело раненный вождь понимает, что Чингачгук был прав. Сумеют ли Чингачгук, Ватава и Зверобой выжить в этой резне?..