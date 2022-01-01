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Чингачгук — Большой Змей
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Chingachgook,die grosse schlange

Чингачгук — Большой Змей, 1967

1967 / ГДР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная Чингачгуку. Он собирается освободить ее с помощью своего друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен к гуронам. Он пытается убедить их, что индейцам нет дела до войны между белыми. Но это ему не удается. Между тем один из охотников приводит английских солдат, которые наголову разбивают гуронов. Теперь их тяжело раненный вождь понимает, что Чингачгук был прав. Сумеют ли Чингачгук, Ватава и Зверобой выжить в этой резне?..

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1967
Премьера в мире 8 июля 1968
Возраст 12+
Режиссер
Рихард Грошопп
В ролях
Гойко Митич
Гойко Митич
Рольф Ремер
Хельмут Шрайбер
Юрген Фрорип
Лило Гран
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чингачгук — Большой Змей 2 постера
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