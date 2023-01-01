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Река не течет вспять Река не течет вспять
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River of No Return

Река не течет вспять, 1954

1954 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается домой и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских поселенцев, где о мальчишке заботится симпатичная певица кабарэ Кэй. Мэтт забирает сына в домик у излучены реки и решает начать новую жизнь. Дружок Кейт Гари выигрывает в карты золотоносный участок в Консел Сити. Он предлагает Кэй отправиться с ним вниз по реке, чтобы получить права на золотоносную жилу, доставшуюся ему обманным путем. Пока девушка раздумывает, Гари крадет у Мэтта лошадь, ружье и исчезает. А в это время племена индейцев выходят на тропу войны…
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1954
Премьера в мире 29 апреля 1954
Возраст 18+
Бюджет $2 195 000
Режиссер
Жан Негулеско
В ролях
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Рори Кэлхоун
Томми Реттиг
Марвин Вай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Река не течет вспять 2 постера
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