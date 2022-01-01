След Сокола, 1968

Во второй половине 19 века в Черных горах (Блэк-хиллс) было найдено золото. Весть об этой находке привлекает в Черные горы искателей приключений, бандитов, золотоискателей и дельцов, хотя согласно договору эти земли оставлены за индейцами племени дакота. В числе дельцов прибыл и Бладжен («Дубинка»), спекулирующий земельными участками — он пытается любыми средствами согнать индейцев с их земли. Истребляя стада буйволов и вырезая целые деревни, им удается ослабить племя дакота. Между тем вождь Зоркий Сокол со своими воинами пытается раздобыть оружие. Чтобы отомстить, воины дакота нападают на город золотоискателей, здесь происходит настоящее кровавое сражение между белыми и индейцами. Белых может спасти от поражения только приход армии…