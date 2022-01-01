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След Сокола
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След Сокола, 1968

1968 / СССР / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Во второй половине 19 века в Черных горах (Блэк-хиллс) было найдено золото. Весть об этой находке привлекает в Черные горы искателей приключений, бандитов, золотоискателей и дельцов, хотя согласно договору эти земли оставлены за индейцами племени дакота. В числе дельцов прибыл и Бладжен («Дубинка»), спекулирующий земельными участками — он пытается любыми средствами согнать индейцев с их земли. Истребляя стада буйволов и вырезая целые деревни, им удается ослабить племя дакота. Между тем вождь Зоркий Сокол со своими воинами пытается раздобыть оружие. Чтобы отомстить, воины дакота нападают на город золотоискателей, здесь происходит настоящее кровавое сражение между белыми и индейцами. Белых может спасти от поражения только приход армии…

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1968
Премьера в мире 22 июня 1968
Режиссер
Готтфрид Кольдиц
В ролях
Гойко Митич
Гойко Митич
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Лейла Месхи
Рольф Хоппе
Хартмут Бир
Все актеры и съемочная группа
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Вестерны про индейцев Вестерны про индейцев
Постер фильма След Сокола 2 постера
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