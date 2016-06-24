Оповещения от Киноафиши
Постер фильма За пригоршню долларов
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
За пригоршню долларов

За пригоршню долларов

Per un pugno di dollari 18+
О фильме

В маленьком городке идет война между двумя влиятельными семействами, которых абсолютно не интересует закон. Герой Клинта Иствуда — человек без имени, умеющий стрелять без промаха…
Страна Италия / Испания / Германия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1964
Премьера онлайн 24 июня 2016
Премьера в мире 18 января 1964
Дата выхода
10 июня 1967 Великобритания
5 марта 1965 Германия
4 сентября 1969 Гонконг
20 декабря 1964 Греция
7 ноября 1966 Дания
30 июня 1967 Ирландия
26 сентября 1965 Испания
12 сентября 1964 Италия
21 октября 1966 Португалия
18 января 1964 США
9 ноября 1967 Турция
15 марта 1966 Франция
24 июня 1993 Чехия 12+
19 июля 1967 Швеция
28 апреля 1966 Южная Корея
25 декабря 1965 Япония
MPAA R
Бюджет $200 000
Сборы в мире $14 520 409
Производство Jolly Film, Constantin Film, Ocean Films
Другие названия
Per un pugno di dollari, A Fistful of Dollars, Por un puñado de dólares, For a Fistful of Dollars, Für eine Handvoll Dollar, Pour une poignée de dollars, Za šaku dolara, För en handfull dollar, Por Um Punhado de Dólares, Voor een handvol dollars, Za pest dolarjev, A Fist Full of Dollars, A Fistfull of Dollars, Bekhatere yek mosht dolar, Bir Avuç Dolar, Du xing xia lian huan duo ming chang, Egy maréknyi dollárért, En nævefuld dollars, En näve dollars, Fistful of Dollars, For en neve dollar, Huang ye da biao ke, Hwang-ya-ui Mu-beop-ja, Il magnifico straniero, Kourallinen dollareita, Koya no yojimbo, Một Nắm Đô La, Nur einer bleibt zurück, Par sauju dolāru, Pentru un pumn de dolari, Peotäis dollareid, Per un grapat de dòlars, Pre hrsť dolárov, Pro hrst dolarů, Ray el Magnifico, The Magnificent Stranger, Už saują dolerių, Za garść dolarów, Za hrsť dolárov, Για μια χούφτα δολάρια, За жменю даляраў, За жменю доларів, За пригоршню долларов, За шаку долара, За шепа долари, 獨行俠連環奪命槍, 荒野の用心棒, 荒野大鏢客, 荒野大镖客
Режиссер
Серджио Леоне
Монте Хеллман
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Джан Мария Волонте
Джан Мария Волонте
Марианне Кох
Вольфганг Лукши
Все актеры и съемочная группа
Новости о фильме
Сценарист «Игры престолов» превратит вестерн «За пригоршню долларов» в сериал
Сценарист «Игры престолов» превратит вестерн «За пригоршню долларов» в сериал Нестареющий сюжет Дэшила Хэммета снова станет основой для адаптации.
30 сентября 2020 15:29
«Долларовую трилогию» Серджо Леоне покажут в трёх городах России
«Долларовую трилогию» Серджо Леоне покажут в трёх городах России С 28 по 30 апреля в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будет представлена «Долларовая трилогия» Серджо Леоне.
25 апреля 2017 18:04
