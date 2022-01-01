Ульзана. Судьба и надежда, 1974

Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки.



Торговцы из Тусона и белые поселенцы боятся лишиться своих прибылей -особенно же люди из «Тусонской компании», которые кладут в свой карман деньги, выделяемые правительством для снабжения индейцев, а им продают испорченное продовольствие. Они переходят в наступление и взрывают оросительное сооружение. Вождь Ульзана ранен, белые считают его погибшим и собираются загнать индейцев мимбреньо в бесплодную резервацию.



Индейцы сбегают в Мексику, в горы Сьерра Мадре, но жена Ульзаны, Леона, попадает в руки солдатам.