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Ульзана. Судьба и надежда
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Ульзана. Судьба и надежда, 1974

1974 / СССР / Румыния / Германия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки.

Торговцы из Тусона и белые поселенцы боятся лишиться своих прибылей -особенно же люди из «Тусонской компании», которые кладут в свой карман деньги, выделяемые правительством для снабжения индейцев, а им продают испорченное продовольствие. Они переходят в наступление и взрывают оросительное сооружение. Вождь Ульзана ранен, белые считают его погибшим и собираются загнать индейцев мимбреньо в бесплодную резервацию.

Индейцы сбегают в Мексику, в горы Сьерра Мадре, но жена Ульзаны, Леона, попадает в руки солдатам.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1974
Режиссер
Готтфрид Кольдиц
В ролях
Гойко Митич
Гойко Митич
Ренате Блюме
Рольф Хоппе
Коля Рэуту
Амза Пелля
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ульзана. Судьба и надежда 2 постера
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