Где то на диком западе – история Генри МакБрайда, ковбоя, который пытается запить алкоголем свое прошлое. Живя на гроши, без дома и нормальной работы, он устраивается на ранчо. Именно здесь он встречает хозяйку, владелицу ранчо, Джесси Кинг, полную любви и заботы к лошадям. МакБрайд начинает работать и ухаживать за лошадьми. Там он пытается вылечить раненного мустанга – лошадь, в судьбе которой он находит отражение своей. В мустанге он находит свое вдохновение и упокоение. Этот филь – вестерн о любви, вдохновении и поисках своей судьбы.