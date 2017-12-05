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Постер фильма Вторая жизнь
6.8
Киноафиша Фильмы Вторая жизнь
6.8

Вторая жизнь

, 2018
Out of the Wild
США / вестерн, драма / 18+
Постер фильма Вторая жизнь
6.8

О фильме

Где то на диком западе – история Генри МакБрайда, ковбоя, который пытается запить алкоголем свое прошлое. Живя на гроши, без дома и нормальной работы, он устраивается на ранчо. Именно здесь он встречает хозяйку, владелицу ранчо, Джесси Кинг, полную любви и заботы к лошадям. МакБрайд начинает работать и ухаживать за лошадьми. Там он пытается вылечить раненного мустанга – лошадь, в судьбе которой он находит отражение своей. В мустанге он находит свое вдохновение и упокоение. Этот филь – вестерн о любви, вдохновении и поисках своей судьбы.

В ролях

Джин Луиса Келли
Джин Луиса Келли
Jessie King
Камерон Дин Стюарт
Камерон Дин Стюарт
Джон Дил
Henry McBride
Бенджамин Эшбрук
Chad Collins
Kevin McCorkle
Sam Mitchell
Джон Сэйнт Райан
Tom Essex
Paul Schackman
Web Dixon
Sonia Iris Lozada
Hester Rodriguez
Cameron Dean
Ollie
Сьюэлл Уитни
Сьюэлл Уитни
Wiley
Josh Fingerhut
Melvin
Режиссер Пол Кризан
Сценарист Mark Rashid
Композитор Joe Bartone, Jimmy Sferes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 5 декабря 2017
Премьера в мире 5 декабря 2017
Производство Wild Basin Productions
Другие названия
Out of the Wild, Masendusest välja, Вторая жизнь, Друге життя

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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