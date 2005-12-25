Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый свет Новый свет
Киноафиша Фильмы Новый свет
The New World

Новый свет, 2005

2005 / США
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В Апреле 1607 г. три небольших английских корабля, несущих на борту в общей сложности 103 человека, причаливают к земле, находящейся за три тысячи миль от их родной Англии; к земле, где переселенцы надеются создать культурный, религиозный и экономический оплот; к земле, которую они называют Новым миром.

Переселенцы не сразу понимают, что они высадились прямо в сердце владений коренных американцев, предводительствует которыми мудрый и могущественный вождь Повхатан. Возможно для колонистов этот мир и новый, но для Повхатана и его людей — это древний и единственный им известный мир.

8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 25 декабря 2005
Премьера в мире 25 декабря 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Аугуст Шелленберг
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Новый свет
Тайная жизнь
Тайная жизнь (2019)
8.272727
Между нами музыка
Между нами музыка (2018)
6.2727275
Путешествие времени
Путешествие времени (2016)
6.9565215
Рыцарь кубков
Рыцарь кубков (2015)
6.3333335
Отныне и вовек
Отныне и вовек (2014)
7.071429
К чуду
К чуду (2012)
6.5833335
Древо жизни
Древо жизни (2010)
6.7380953
Принцесса Каюлани
Принцесса Каюлани (2009)
6.2
Там меня нет
Там меня нет (2007)
7.5333333
Спасительный рассвет
Спасительный рассвет (2006)
7.625
Врезалось в память!
Врезалось в память! (2006)
7.733333
Тонкая красная линия
Тонкая красная линия (1998)
7.6666665
Фильм находится в подборках
Вестерны про индейцев Вестерны про индейцев
Фильмы с Кристианом Бейлом Фильмы с Кристианом Бейлом
Постер фильма Новый свет 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше