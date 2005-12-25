Новый свет, 2005

В Апреле 1607 г. три небольших английских корабля, несущих на борту в общей сложности 103 человека, причаливают к земле, находящейся за три тысячи миль от их родной Англии; к земле, где переселенцы надеются создать культурный, религиозный и экономический оплот; к земле, которую они называют Новым миром.

Переселенцы не сразу понимают, что они высадились прямо в сердце владений коренных американцев, предводительствует которыми мудрый и могущественный вождь Повхатан. Возможно для колонистов этот мир и новый, но для Повхатана и его людей — это древний и единственный им известный мир.