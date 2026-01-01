7.4
7.4

Лимонадный Джо

, 1964
Limonadovy Joe
Чехословакия / мелодрама, вестерн, комедия, мюзикл, приключения / 18+
О фильме

В маленьком городке на «Диком западе» крепкие парни развлекаются дракой, стрельбой и пьют виски. Нравы там грубы и жестоки, закон один — «Кто кого раньше застрелит». Даже шериф не в силах этому противостоять. Но однажды в салун заходит Он — Лимонадный Джо, и в городке начинается новая жизнь. В него влюбляются все первые красавицы городка. Секрет популярности героя «Коло-локовый лимонад» — единственный напиток, самого меткого стрелка и ловкого наездника.

В ролях

Карел Фиала
Квета Фиалова
Милош Копецки
Рудольф Дейл
Ольга Шоберова
Bohus Záhorský
Режиссер Ольдржих Липский
Сценарист Иржи Брдечка, Ольдржих Липский
Композитор Властимил Гала, Ян Рыхлик
Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 16 октября 1964
Дата выхода
30 июня 2022 Греция
26 мая 1965 СССР
16 октября 1964 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Limonádový Joe aneb Konská opera, Lemonade Joe, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Limonade Joe, Limonaden-Joe, Revolveraš iz Arizone, El pistolero a go-go, Joe Cola Loca, Joe Kolaloca, Joe Limonadă, Joe limonade, Joe Limoonadi, Joe, o lemonadas, Joe, o tromokratis, Kolaloka Joe, Kolaloka Joe iliti Konjska opera, Lemonade Joe or The Horse Opera, Lemonade Joe, or the Horse Opera, Lemoniadowy Joe, Limonada Joe, Limonádé Joe, Limonadi Joe, Limunada Džo, Limunada Joe, Лимонаденият Джо, Лимонадний Джо, Лимонадный Джо, Лимонадный Джо, Или Конская Опера, レモネード・ジョー, 大俠檸檬水

Рейтинг фильма

7.4
7.4 IMDb
Цитаты

[Хого Фого делает глоток лимонада Колалока]
Hogo Fogo Фу!
Sherriff Ты сказал... «Фу», незнакомец?
Hogo Fogo Да, «Фу»!
Goodman «Фу» лимонаду Колалока?
Hogo Fogo Да, «Фу» лимонаду Колалока!
Goodman Безумец!
Sherriff Анархист!
Hogo Fogo Нет, господа, ни первый, ни второй. Но...
[Хого Фого снимает искусственную бороду. Шериф достаёт из кармана объявление «Розыск» и долго сравнивает фотографию с Хого Фого]
Sherriff Хого Фого!
[Посетители бара ахают]
Hogo Fogo Да, Хого Фого, с двенадцатью зарубками на рукоятке моего Деллингера!

Отзывы о фильме

