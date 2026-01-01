[Хого Фого делает глоток лимонада Колалока]

Hogo Fogo Фу!

Sherriff Ты сказал... «Фу», незнакомец?

Hogo Fogo Да, «Фу»!

Goodman «Фу» лимонаду Колалока?

Hogo Fogo Да, «Фу» лимонаду Колалока!

Goodman Безумец!

Sherriff Анархист!

Hogo Fogo Нет, господа, ни первый, ни второй. Но...

[Хого Фого снимает искусственную бороду. Шериф достаёт из кармана объявление «Розыск» и долго сравнивает фотографию с Хого Фого]

Sherriff Хого Фого!

[Посетители бара ахают]