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Фильмы с Томом Крузом
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Фильмы с Томом Крузом

Том Круз – знаменитый актер, продюсер и сценарист, трижды получавший премию «Золотой глобус» и столько же раз номинированный на «Оскар».

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Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8
0.0
боевик
2023, США
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
8.0
боевик
2022, США
Миссия невыполнима 7
Миссия невыполнима 7
0.0
боевик, криминал, триллер
2022, США
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
7.0
боевик, триллер, приключения
2018, США
Мумия
Мумия
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7.0
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
Сделано в Америке
Сделано в Америке
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7.0
триллер, криминал
2017, США
Мафусаил
Мафусаил
0.0

2017, США
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
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7.0
драма, детектив, боевик, криминал, триллер
2016, США
Миссия невыполнима: Племя изгоев
Миссия невыполнима: Племя изгоев
7.0
приключения, боевик, триллер
2015, США
Грань будущего
Грань будущего
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8.0
фантастика, боевик
2014, США
Обливион
Обливион
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8.0
боевик, фантастика
2013, США
Рок на века
Рок на века
7.0
мюзикл
2012, США
Джек Ричер
Джек Ричер
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7.0
триллер, детектив
2012, США
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
7.0
боевик
2011, США
Рыцарь дня
Рыцарь дня
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8.0
боевик, комедия
2010, США
Операция
Операция "Валькирия"
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7.0
триллер
2008, США / Германия
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи
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7.0
комедия
2008, США
Львы для ягнят
Львы для ягнят
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6.0
драма
2007, США
Миссия: Невыполнима 3
Миссия: Невыполнима 3
7.0
триллер, боевик, мистика, приключения
2006, Германия / США
Война миров
Война миров
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7.0
триллер, фантастика, драма
2005, США
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5 лучших фильмов с Томом Крузом

Круз родился в обычной семье учительницы и инженера. У мальчика было трудное детство с постоянными переездами, а родители развелись, когда ему было 12 лет. После школы Том поступил в семинарию, готовясь стать священником, но судьба сделала неожиданный поворот, и юноша кардинально сменил деятельность. Через два года девятнадцатилетний Круз начинает карьеру актера с роли второго плана, а через несколько лет он становится популярным.

«Интервью с вампиром», 1994.

У Дэниэла, молодого амбициозного журналиста, появляется необычный гость. Вампир Лестат приходит к репортеру, чтобы дать ему интервью и рассказать свою долгую историю. Сотрудник радиостанции узнает, как в конце XVIII века Луи, плантатор, трагически потерял ребенка и любимую жену. Он хотел умереть, но был рожден для тьмы. Том Круз, исполняющий главную роль, столкнулся с неприятием со стороны автора романа, по которому сняли фильм, и задался целью переубедить Энн Райс. После выхода киноленты писательница извинилась перед актером, признав, что он великолепно справился с готическим образом.

«Сделано в Америке», 2017.

Фильм снят по реальной истории самого молодого пилота Боинга в Америке. Барри Сил живет экстремально и ведет рискованный бизнес, буквально делая доллары из воздуха. Он занимается контрабандой, и его самолет курсирует по рейсу, нашпигованный кокаином для картеля Эскобара. Параллельно Барри работает на ЦРУ, делая снимки повстанческих баз в Латинской Америке. Двойная работа приносит персонажу Круза столько денег, что их негде хранить, но может ли такой успех продолжаться вечно?

«Магнолия», 1999.

В фильме сплетаются десять драматических сюжетных линий, соприкасаясь в истории так, что только внимательный зритель поймет ход повествования. Поклонники интеллектуального кино высоко оценивают картину, в которой продумана каждая деталь. Том Круз был так восхищен сценарием, что согласился на роль за гонорар, который был гораздо меньше, чем обычно получал актер за свою работу. Но финансовый нюанс окупился всеобщим признанием. Пресса и кинокритики считают, что роль Тома в этом фильме, за которую он получил не одну награду – высшая точка его актерского мастерства.

«Война миров», 2005.

Кинолента создана по мотивам одноименного произведения Герберта Уэллса. Сюжет переносится из начала века в современность и разворачивается в Нью-Джерси. Рэй Ферье, роль которого исполнил Круз, работает обычным механиком. В ходе событий выясняется, что за планетой пристально следят инопланетные создания, гораздо более цивилизованные и технологически развитые, чем люди. Пока человечество занято своими заботами, их внимательно изучают и исследуют каждый шаг. Марсиане собираются захватить Землю, используя излучение и высокотехнологичную боевую технику. Рэю нужно не потерять хладнокровие и защитить своих детей.

«Ванильное небо», 1997.

Дэвид богат и успешен. У него есть все, чего только может пожелать человек: стабильный доход, собственное издательство, верный друг, красивая девушка, машина премиум-класса и огромная квартира в престижном нью-йоркском районе. Он живет, не задумываясь о прошлом и будущем, без оглядки наслаждаясь сегодняшним днем. Так продолжается, пока он не встречает Софию. На съемках «Ванильного неба» Том Круз, исполняющий роль Дэвида, познакомился с Пенелопой, из-за романа с которой впоследствии распался его брак с Николь Кидман.

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