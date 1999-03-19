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Постер фильма Дорога на Арлингтон
7.3
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7.3

Дорога на Арлингтон

, 1998
Arlington Road
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Дорога на Арлингтон
7.3

О фильме

Майкл Фарадей, профессор истории в университете, совсем недавно потерял жену, которая работала в ФБР и погибла в одной из операций. Он с большим трудом переживает эту потерю, общаться с окружающим миром ему хочется все меньше. В один из вечером ему удается помочь соседскому мальчишке. Соседи настолько благодарны спасителю, что тут же приглашают его на ужин. Вечер проходит в необычайно дружеской атмосфере, Майкл очень удивлен, что соседи живут рядом уже полгода, а встретились они в первый раз. Хозяин дома Оливер Лэнг рассказывает, что работает инженером-строителем, и на данный момент у него большой проект в городе. Сходятся соседи и на критике правительства. Ужин, похоже, становится началом крепкой дружбы. Однажды Майклу по ошибке приходит конверт на имя соседа от Канзасского университета. Конечно, как добрый друг, он отдает послание Лэнгу и замечает у того странный чертеж административного здания. В голову Майкла закрадываются странные подозрения, которые только усиливаются, когда Фарадей узнает, что никакого Лэнга в Казасском университете никогда не было.

В ролях

Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Cheryl Lang
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Oliver Lang
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Michael Faraday
Спенсер Трит Кларк
Спенсер Трит Кларк
Grant Faraday
Мейсон Гэмбл
Brady Lang
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Brooke Wolfe
Роберт Госсетт
Роберт Госсетт
FBI Agent Whit Carver
Ник Стрингер
Стэнли Андерсон
Dr. Archer Scobee
Вивиан Вайвз
Nurse
Lee Stringer
Orderly
Режиссер Марк Пеллингтон
Сценарист Эрен Крюгер
Композитор Анджело Бадаламенти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 19 марта 1999
Дата выхода
20 мая 1999 Россия 16+
12 августа 1999 Австралия
19 марта 1999 Австрия
28 октября 1999 Аргентина
24 марта 1999 Бельгия
9 июля 1999 Бразилия
19 марта 1999 Великобритания
31 марта 1999 Германия
2 сентября 1999 Греция
2 июля 1999 Дания
16 сентября 1999 Израиль
19 марта 1999 Ирландия
23 апреля 1999 Исландия
14 мая 1999 Испания
19 марта 1999 Италия
9 июля 1999 Канада
2 июля 1999 Литва
8 октября 1999 Малайзия
8 апреля 1999 Нидерланды
25 ноября 1999 Новая Зеландия
10 сентября 1999 Норвегия
18 июня 1999 Португалия
9 июля 1999 США
29 июля 1999 Словакия
15 июля 1999 Словения
20 августа 1999 Таиланд
4 июня 1999 Тайвань
17 ноября 1999 Филиппины
23 июля 1999 Финляндия
21 апреля 1999 Франция
26 августа 1999 Чехия 12+
19 марта 1999 Швейцария
21 мая 1999 Швеция
16 октября 1999 Южная Корея
17 апреля 1999 Япония
MPAA R
Бюджет $31 000 000
Сборы в мире $41 067 311
Производство Screen Gems, Lakeshore Entertainment, Arlington Road Productions Corporation
Другие названия
Arlington Road, O Suspeito da Rua Arlington, Terror en la calle Arlington, A szomszéd, Arlington Rd., Arlington Road - L'inganno, Arlington Road: Temerás a tu vecino, Arlingtono kelias, Frukta din granne, Građani opasnih namjera, Gza Arlingtonisken, Intriga en la calle Arlington, Kavahda naapuriasi!, Korkunç Politika, Miluj blížneho svojho, Miluj bližního svého, O ypoptos tis odou Arlington, Put za Arlington, Rinjin wa shizuka ni warau, Rue Arlington, Sakana B'Rehov Arlington, Skrivnost ulice Arlington, Strada conspiratiei, Vụ Án Đường Arlington, Ο ύποπτος της οδού Άρλινγκτον, Дорога на Арлингтон, Дорога на Арлінгтон, Паника на Арлингтън роуд, Пут за Арлингтон/Put za Arlington, 無懈可擊, 隣人は静かに笑う, Arlington Road, temerás a tu vecino

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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саундтрек фильма Дорога на Арлингтон

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