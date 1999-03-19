Майкл Фарадей, профессор истории в университете, совсем недавно потерял жену, которая работала в ФБР и погибла в одной из операций. Он с большим трудом переживает эту потерю, общаться с окружающим миром ему хочется все меньше. В один из вечером ему удается помочь соседскому мальчишке. Соседи настолько благодарны спасителю, что тут же приглашают его на ужин. Вечер проходит в необычайно дружеской атмосфере, Майкл очень удивлен, что соседи живут рядом уже полгода, а встретились они в первый раз. Хозяин дома Оливер Лэнг рассказывает, что работает инженером-строителем, и на данный момент у него большой проект в городе. Сходятся соседи и на критике правительства. Ужин, похоже, становится началом крепкой дружбы. Однажды Майклу по ошибке приходит конверт на имя соседа от Канзасского университета. Конечно, как добрый друг, он отдает послание Лэнгу и замечает у того странный чертеж административного здания. В голову Майкла закрадываются странные подозрения, которые только усиливаются, когда Фарадей узнает, что никакого Лэнга в Казасском университете никогда не было.