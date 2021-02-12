Всем парням: С любовью..., 2021

Последний фильм трилогии «Всем парням, которых я любила». В первом фильме Лара Джин (Лана Кондор) проходит через череду неловких испытаний, когда ее старые любовные письма, написанные «в стол» (а точнее «в коробку») отправляются к своим адресатам. Один из получателей любовного послания, звезда школы Питер Кавински (Ной Сентинео), предлагает план фальшивых отношений с Ларой Джин, чтобы заставить свою бывшую ревновать. В конечном итоге все это приводит к настоящим отношениям. Во второй части «Всем парням: P.S. Я люблю тебя» Лара Джин исследует слабые места и неуверенность первой любви, изучая свои старые чувства к другому парню, которого она любила раньше, – Джону (Джордан Фишер).
Третий фильм «Всем парням: С любовью», надеясь на будущее, полное романтики, учебы и писательского успеха, более уверенная в себе Лара Джин начинает новую историю на обнадеживающей ноте. Ее мечты никогда еще не казались такими близкими, но ей придется усвоить один из самых главных жизненных уроков: будущее не всегда идет по плану. Все начинается с совместной поездки семьи Кови в столицу Южной Кореи – Сеул. Это шанс для трех сестер – Китти (Анна Кэткарт), Марго (Джанел Пэрриш) и Лары Джин – наконец-то побыть вместе и поближе познакомиться с культурой матери. Отец семейства (Джон Корбетт) в поездке решается попросить у своих трех дочерей благословения, так как хочет сделать предложение Трине (Сарайю Блю), на что сестры с радостью соглашаются.
Кажется, что на горизонте полно возможностей, включая планы Лары Джин поехать вместе с Питером в Стэнфорд. Но планы – это не реальность. Когда все резко идет наперекосяк, Лара будет вынуждена понять, чего она на самом деле ждет от отношений с Питером, и наконец решить, кем она хочет быть и что она ждет от своей собственной жизни.
В Нью-Йорке, во время школьной поездки, Крис отмечает, что они постоянно посещают довольно капиталистические места и им следует наведаться в исторический храм панк-музыки CBGB. На самом деле, данное заведение закрылось еще в октябре 2005 года и сейчас занято магазином модной дизайнерской одежды John Varvatos Fashion.
В записной книжке Лары Джин с названиями фильмов можно заметить, что один из них – «Люди Икс: Апокалипсис». Актриса Лана Кондор, исполнившая роль Лары Джин, также снялась в этом фильме в роли Джубили. Еще один фильм в ее списке – «Ангелы Чарли». В версии, вышедшей в 2019 году, снялся актер Ной Сентинео, который играет Питера.
Продюсеры начали работу над третьим фильмом, когда вторая часть трилогии все еще находилась в производстве. Для этого к команде фильма была привлечена сценаристка Кэти Лавджой, которая написала сценарий по третьему роману Дженни Хан, а также Майкл Фимоньяри в качестве режиссера.
Основные съемки начались в канадском Ванкувере в июле 2019 года, через два месяца после того, как была завершена съемка второго фильма трилогии, хотя официально о производстве картины её создатели объявили лишь в августе 2019 года.
Саундтрек к фильму под названием «Всем парням: С любовью» был выпущен в 12 февраля 2021 года на лейбле Capitol Records.
Автором трилогии «Всем парням, которых я любила» является американская писательница Дженни Хан. Права на экранизацию перового романа трилогии были куплены через пару недель после выхода книги в свет. У Дженни Хан даже есть небольшое камео в первом фильме.
Лара Джин Кови готовится к окончанию старшей школы и к взрослой жизни. Но несколько судьбоносных путешествий заставляют ее переосмыслить то, какими будут ее отношения с семьей, друзьями и Питером после выпускного.