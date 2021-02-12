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To All the Boys: Always and Forever

Всем парням: С любовью..., 2021

2021 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Последний фильм трилогии «Всем парням, которых я любила». В первом фильме Лара Джин (Лана Кондор) проходит через череду неловких испытаний, когда ее старые любовные письма, написанные «в стол» (а точнее «в коробку») отправляются к своим адресатам. Один из получателей любовного послания, звезда школы Питер Кавински (Ной Сентинео), предлагает план фальшивых отношений с Ларой Джин, чтобы заставить свою бывшую ревновать. В конечном итоге все это приводит к настоящим отношениям. Во второй части «Всем парням: P.S. Я люблю тебя» Лара Джин исследует слабые места и неуверенность первой любви, изучая свои старые чувства к другому парню, которого она любила раньше, – Джону (Джордан Фишер). 

Третий фильм «Всем парням: С любовью», надеясь на будущее, полное романтики, учебы и писательского успеха, более уверенная в себе Лара Джин начинает новую историю на обнадеживающей ноте. Ее мечты никогда еще не казались такими близкими, но ей придется усвоить один из самых главных жизненных уроков: будущее не всегда идет по плану. Все начинается с совместной поездки семьи Кови в столицу Южной Кореи – Сеул. Это шанс для трех сестер – Китти (Анна Кэткарт), Марго (Джанел Пэрриш) и Лары Джин – наконец-то побыть вместе и поближе познакомиться с культурой матери. Отец семейства (Джон Корбетт) в поездке решается попросить у своих трех дочерей благословения, так как хочет сделать предложение Трине (Сарайю Блю), на что сестры с радостью соглашаются. 

Кажется, что на горизонте полно возможностей, включая планы Лары Джин поехать вместе с Питером в Стэнфорд. Но планы – это не реальность. Когда все резко идет наперекосяк, Лара будет вынуждена понять, чего она на самом деле ждет от отношений с Питером, и наконец решить, кем она хочет быть и что она ждет от своей собственной жизни.  

 

 

В Нью-Йорке, во время школьной поездки, Крис отмечает, что они постоянно посещают довольно капиталистические места и им следует наведаться в исторический храм панк-музыки CBGB. На самом деле, данное заведение закрылось еще в октябре 2005 года и сейчас занято магазином модной дизайнерской одежды John Varvatos Fashion.

В записной книжке Лары Джин с названиями фильмов можно заметить, что один из них – «Люди Икс: Апокалипсис». Актриса Лана Кондор, исполнившая роль Лары Джин, также снялась в этом фильме в роли Джубили. Еще один фильм в ее списке – «Ангелы Чарли». В версии, вышедшей в 2019 году, снялся актер Ной Сентинео, который играет Питера.

Продюсеры начали работу над третьим фильмом, когда вторая часть трилогии все еще находилась в производстве. Для этого к команде фильма была привлечена сценаристка Кэти Лавджой, которая написала сценарий по третьему роману Дженни Хан, а также Майкл Фимоньяри в качестве режиссера. 

Основные съемки начались в канадском Ванкувере в июле 2019 года, через два месяца после того, как была завершена съемка второго фильма трилогии, хотя официально о производстве картины её создатели объявили лишь в августе 2019 года.

Саундтрек к фильму под названием «Всем парням: С любовью» был выпущен в 12 февраля 2021 года на лейбле Capitol Records.

Автором трилогии «Всем парням, которых я любила» является американская писательница Дженни Хан. Права на экранизацию перового романа трилогии были куплены через пару недель после выхода книги в свет. У Дженни Хан даже есть небольшое камео в первом фильме.

Лара Джин Кови готовится к окончанию старшей школы и к взрослой жизни. Но несколько судьбоносных путешествий заставляют ее переосмыслить то, какими будут ее отношения с семьей, друзьями и Питером после выпускного.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 12 февраля 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Майкл Фимоньяри
В ролях
Ной Сентинео
Ной Сентинео
Джанел Пэрриш
Джанел Пэрриш
Лана Кондор
Лана Кондор
Мадлен Артур
Sarayu Blue
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всем парням: С любовью... 2 постера
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саундтрек фильма Всем парням: С любовью...
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix готовит многосерийный спин-офф романтической трилогии «Всем парням» Он будет посвящен Китти, сестре главной героини полнометражных фильмов.
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19 октября 2021 13:01
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22 июля 2021 13:29
Звезда трилогии «Всем парням» Ной Сентинео сыграет ведущую роль в новом шпионском сериале от Netflix Проектом занимаются создатели «Последователей» и «Мистера и миссис Смит».
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