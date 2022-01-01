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Фильмы с Кристен Стюарт
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Фильмы с Кристен Стюарт

Кристен Стюарт – известная американская актриса. Славу ей принесли съемки в «Сумерках», где девушка исполнила роль главной героини – Беллы Свон.

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6.0
мелодрама, комедия
2020, США
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
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6.0
боевик, комедия
2019, США
С любовью, Антоша
С любовью, Антоша
8.0
документальный
2019, США
Опасная роль Джин Сиберг
Опасная роль Джин Сиберг
6.0
драма, триллер
2019, США / Великобритания
Под водой
Под водой
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6.0
боевик, драма, триллер
2019, США
Месть Лиззи Борден
Месть Лиззи Борден
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6.0
триллер, драма
2018, США
Джеремая Терминатор ЛеРой
Джеремая Терминатор ЛеРой
5.0
драма, биография
2018, Канада / США / Великобритания
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
6.0
комедия, военный, драма, исторический
2016, США / Великобритания / Китай
Некоторые женщины
Некоторые женщины
6.0
драма
2016, США
Персональный покупатель
Персональный покупатель
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6.0
драма, триллер
2016, Франция
Светская жизнь
Светская жизнь
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7.0
комедия, мелодрама, драма
2016, США
Все еще Элис
Все еще Элис
7.0
драма
2015, США
Ультраамериканцы
Ультраамериканцы
7.0
комедия, боевик
2015, США
Равные
Равные
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7.0
драма, фантастика
2015, США
Анестезия
Анестезия
6.0
драма
2015, США
Зильс-Мария
Зильс-Мария
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7.0
драма
2014, США / Франция
Лагерь «X-Ray»
Лагерь «X-Ray»
8.0
драма
2014, США
Большая туфелька
Большая туфелька
0.0
комедия, драма
2013, США
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
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мелодрама, фэнтези
2012, США
Белоснежка и охотник
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6.0
сказка, приключения, боевик
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5 лучших фильмов с Кристен Стюарт

Кристен родилась в семье режиссеров. Ее сценический дебют состоялся еще в школе, на новогоднем спектакле. Там девочку заприметил агент и предложил ее родителям поддержать тягу к актерскому делу. Сначала Стюарты были категорически против, но Кристен смогла переубедить их, и с восьми лет активно прослушивалась на роли в разных проектах.

Долгое время после выхода сумеречной саги актерскую игру Стюарт жестко критиковали, называя деревянной и лишенной эмоций. Но когда ажиотаж вокруг серии фильмов спал, Кристен возникла перед зрителем в широком диапазоне других амплуа. Многие ее роли станут настоящей неожиданностью для человека, запомнившего актрису как девушку вампира Каллена.

«Говори», 2004.

Мелинда – школьница, подвергшаяся насилию. От пережитого потрясения она потеряла речь, и от немой девочки отказались друзья. Она становится изгоем, а семья абсолютно не интересуется психологической травмой дочери. Единственный человек, который сопереживает подростку – школьный учитель. Фримен помогает подопечной выйти из депрессивного эпизода, самовыражаясь в творчестве. Актриса блестяще исполнила сложную роль, сумев выразить эмоции персонажа без диалогов, используя только мимику.

«Парк культуры и отдыха», 2009.

Джеймс только что стал выпускником в школе. Теперь он мечтает отправиться в путешествие по Европе на лето, но его семья недостаточно обеспеченна, чтобы оплатить для сына расходы на поездку. Более того, юноше предстоят годы учебы в университете, которые тоже нужно оплачивать. Джеймс вместо долгожданного отдыха устраивается в парк на работу. Там он знакомится с Эмили, персонажем Кристен Стюарт. Миловидная и остроумная девушка, без ума от другого, женатого мужчины намного старше себя.

«Все еще Элис», 2014.

Элис – талантливая и успешная профессор в области лингвистики. У нее счастливый брак и трое детей. Но однажды жизнь идет под откос: женщине ставят страшный диагноз, ранее развитие болезни Альцгеймере. Жизнь семьи кардинально меняется. Каждый по-своему переживает беду. Сильнее всего нездоровье Элис влияет на персонажа Кристен Стюарт – младшую дочь лингвиста, Лидии. Она не вписывается в круг идеальных родственников, ее характер противоречит семейному укладу, но девушка не скрывает этого. Ее сложные отношения с матерью не препятствуют любви, которой Лидия окружает заболевшую родительницу.

«Светская жизнь», 2016.

Бобби, основной персонаж фильма – скромный юноша, живущий в Нью-Йорке. Он, преодолевая стеснительность, едет в Голливуд, собираясь под руководством дяди Фила начать работу в кинематографической сфере. Фил, известный продюсер, вверяет племянника своему секретарю – миловидной Вонни. Бобби незамедлительно увлекается девушкой, которую сыграла Стюарт, но та уже занята. Ее бойфренд – сам Фил… Режиссер фильм, Вуди Аллен, заметил Стюарт в фильме «Парк культуры и отдыха». Он был под таким хорошим впечатлением от актерской игры, что пригласил ее сниматься в своем фильме. Занимательно, что других картин с участием Кристен он не видел.

«Персональный покупатель», 2016.

Морин, необщительная девушка, работает у светской дивы. Ее обязанности – делать закупки для гардероба начальницы. Героиня не может оправиться от смерти своего брата и не теряет надежды увидеть от него знак. В какой-то момент девушка начинает получать сообщения на телефон, который приходят с номера погибшего Льюиса. Фильм получил на Каннском фестивале награду за режиссуру, но критики оценивают его противоречиво.

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