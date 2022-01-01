5 лучших фильмов с Кристен Стюарт

Кристен родилась в семье режиссеров. Ее сценический дебют состоялся еще в школе, на новогоднем спектакле. Там девочку заприметил агент и предложил ее родителям поддержать тягу к актерскому делу. Сначала Стюарты были категорически против, но Кристен смогла переубедить их, и с восьми лет активно прослушивалась на роли в разных проектах.

Долгое время после выхода сумеречной саги актерскую игру Стюарт жестко критиковали, называя деревянной и лишенной эмоций. Но когда ажиотаж вокруг серии фильмов спал, Кристен возникла перед зрителем в широком диапазоне других амплуа. Многие ее роли станут настоящей неожиданностью для человека, запомнившего актрису как девушку вампира Каллена.

«Говори», 2004.

Мелинда – школьница, подвергшаяся насилию. От пережитого потрясения она потеряла речь, и от немой девочки отказались друзья. Она становится изгоем, а семья абсолютно не интересуется психологической травмой дочери. Единственный человек, который сопереживает подростку – школьный учитель. Фримен помогает подопечной выйти из депрессивного эпизода, самовыражаясь в творчестве. Актриса блестяще исполнила сложную роль, сумев выразить эмоции персонажа без диалогов, используя только мимику.

«Парк культуры и отдыха», 2009.

Джеймс только что стал выпускником в школе. Теперь он мечтает отправиться в путешествие по Европе на лето, но его семья недостаточно обеспеченна, чтобы оплатить для сына расходы на поездку. Более того, юноше предстоят годы учебы в университете, которые тоже нужно оплачивать. Джеймс вместо долгожданного отдыха устраивается в парк на работу. Там он знакомится с Эмили, персонажем Кристен Стюарт. Миловидная и остроумная девушка, без ума от другого, женатого мужчины намного старше себя.

«Все еще Элис», 2014.

Элис – талантливая и успешная профессор в области лингвистики. У нее счастливый брак и трое детей. Но однажды жизнь идет под откос: женщине ставят страшный диагноз, ранее развитие болезни Альцгеймере. Жизнь семьи кардинально меняется. Каждый по-своему переживает беду. Сильнее всего нездоровье Элис влияет на персонажа Кристен Стюарт – младшую дочь лингвиста, Лидии. Она не вписывается в круг идеальных родственников, ее характер противоречит семейному укладу, но девушка не скрывает этого. Ее сложные отношения с матерью не препятствуют любви, которой Лидия окружает заболевшую родительницу.

«Светская жизнь», 2016.

Бобби, основной персонаж фильма – скромный юноша, живущий в Нью-Йорке. Он, преодолевая стеснительность, едет в Голливуд, собираясь под руководством дяди Фила начать работу в кинематографической сфере. Фил, известный продюсер, вверяет племянника своему секретарю – миловидной Вонни. Бобби незамедлительно увлекается девушкой, которую сыграла Стюарт, но та уже занята. Ее бойфренд – сам Фил… Режиссер фильм, Вуди Аллен, заметил Стюарт в фильме «Парк культуры и отдыха». Он был под таким хорошим впечатлением от актерской игры, что пригласил ее сниматься в своем фильме. Занимательно, что других картин с участием Кристен он не видел.

«Персональный покупатель», 2016.

Морин, необщительная девушка, работает у светской дивы. Ее обязанности – делать закупки для гардероба начальницы. Героиня не может оправиться от смерти своего брата и не теряет надежды увидеть от него знак. В какой-то момент девушка начинает получать сообщения на телефон, который приходят с номера погибшего Льюиса. Фильм получил на Каннском фестивале награду за режиссуру, но критики оценивают его противоречиво.