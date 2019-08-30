Опасная роль Джин Сиберг, 2019

Австралийский режиссер Бенедикт Эндрюс представил байопик «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли. Основное действие драмы сконцентрировано на событиях 60-70-х годов, которые разрушили карьеру знаменитой американской актрисы и послужили причиной ее самоубийства.
Джин Сиберг родилась в американской глубинке. С детства она мечтала стать актрисой и уже в юношестве ей удалось переехать во Францию, где она начала активно сниматься. Вскоре Джин Сиберг стала символом французской новой волны и любимицей европейских режиссеров.
После съемок в очередной картине Джин возвращается домой, в США. Актриса летит бизнес-классом со своим менеджером и становится свидетелем ссоры. Пассажир Хаким Джамал требует бортпроводницу посадить темнокожих женщин в бизнес-класс — салон заполнен, а в бизнес-классе около десяти свободных мест. Джин Сиберг восхищается мужчиной и поддерживает его позицию.
Молодые люди чувствуют друг к другу симпатию, и между ними завязывается беседа. Джамал вдохновляет Джин профинансировать «Черных пантер» — организацию темнокожих активистов, борющихся за права цветных людей в США. Вскоре деловые отношения Джин и Хакима перестают быть просто деловыми, и она становится его любовницей.
Решение актрисы поддержать «Пантер» меняет ее жизнь. Своей активной гражданской позицией она привлекает внимание ФБР. Теперь за Джин по пятам следуют сотрудники службы и преследуют вспышки фотокамер. Сиберг публично дискредитируют, ее карьера идет на спад, а отношения с мужем рушатся.
В фильме режиссер показал падение сильной женщины — из веселой и целеустремленной Сиберг постепенно становится нервной, тревожной и депрессивной. Общество восстает против нее, подвергая страшной травле, которая оставит неизгладимый след на психике актрисы и разрушит ее жизнь.
Поклонники Джин Сиберг переживали, что Кристен Стюарт из-за особенностей ее подхода к актерской игре не сможет передать эмоциональное напряжение актрисы. Однако критики оценили высокое актерское мастерство Кристен, а вот режиссерскую работу, наоборот, раскритиковали.
Премьера картины состоялась в августе 2019 года на Венецианском фестивале.
Фильм получил смешанные отзывы критиков, набрав 42% на Rotten Tomatoes и 58 баллов на Metacritic.
Кристен Стюарт стала первой актрисой в США, удостоившейся французской премии «Сезар» за роль второго плана в драме «Зильс-Мария».
Широкую известность Кристен Стюарт принесла роль в молодежной саге «Сумерки», однако актриса не любит книги о вампирах и предпочитает американскую классику. В 2013 году она стала третьей самой высокооплачиваемой актрисой мира, в то время как первое и второе место поделили Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли.
Джин Сиберг умерла 25 августа 1979 года. Ее тело, завернутое в одеяло, нашли на заднем сиденье белого «Рено» на окраине Парижа. В руке она держала предсмертную записку со словами «Прости. Я больше не могу жить со своими нервами». Полиция сначала возбудила дело об убийстве, но затем изменила его статус на самоубийство и закрыла.
Фильм о жизни актрисы Джин Сиберг. Деятельность актрисы, выступавшей за равные права для чернокожих, привлекла внимание ФБР, за ней устроили полномасштабную слежку.