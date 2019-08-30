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Опасная роль Джин Сиберг Опасная роль Джин Сиберг
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Seberg

Опасная роль Джин Сиберг, 2019

2019 / США / Великобритания
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Австралийский режиссер Бенедикт Эндрюс представил байопик «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли. Основное действие драмы сконцентрировано на событиях 60-70-х годов, которые разрушили карьеру знаменитой американской актрисы и послужили причиной ее самоубийства.

Джин Сиберг родилась в американской глубинке. С детства она мечтала стать актрисой и уже в юношестве ей удалось переехать во Францию, где она начала активно сниматься. Вскоре Джин Сиберг стала символом французской новой волны и любимицей европейских режиссеров.

После съемок в очередной картине Джин возвращается домой, в США. Актриса летит бизнес-классом со своим менеджером и становится свидетелем ссоры. Пассажир Хаким Джамал требует бортпроводницу посадить темнокожих женщин в бизнес-класс — салон заполнен, а в бизнес-классе около десяти свободных мест. Джин Сиберг восхищается мужчиной и поддерживает его позицию.

Молодые люди чувствуют друг к другу симпатию, и между ними завязывается беседа. Джамал вдохновляет Джин профинансировать «Черных пантер» — организацию темнокожих активистов, борющихся за права цветных людей в США. Вскоре деловые отношения Джин и Хакима перестают быть просто деловыми, и она становится его любовницей.

Решение актрисы поддержать «Пантер» меняет ее жизнь. Своей активной гражданской позицией она привлекает внимание ФБР. Теперь за Джин по пятам следуют сотрудники службы и преследуют вспышки фотокамер. Сиберг публично дискредитируют, ее карьера идет на спад, а отношения с мужем рушатся.  

В фильме режиссер показал падение сильной женщины — из веселой и целеустремленной Сиберг постепенно становится нервной, тревожной и депрессивной. Общество восстает против нее, подвергая страшной травле, которая оставит неизгладимый след на психике актрисы и разрушит ее жизнь.

Поклонники Джин Сиберг переживали, что Кристен Стюарт из-за особенностей ее подхода к актерской игре не сможет передать эмоциональное напряжение актрисы. Однако критики оценили высокое актерское мастерство Кристен, а вот режиссерскую работу, наоборот, раскритиковали.

Премьера картины состоялась в августе 2019 года на Венецианском фестивале.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, набрав 42% на Rotten Tomatoes и 58 баллов на Metacritic.

Кристен Стюарт стала первой актрисой в США, удостоившейся французской премии «Сезар» за роль второго плана в драме «Зильс-Мария».

Широкую известность Кристен Стюарт принесла роль в молодежной саге «Сумерки», однако актриса не любит книги о вампирах и предпочитает американскую классику. В 2013 году она стала третьей самой высокооплачиваемой актрисой мира, в то время как первое и второе место поделили Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли.  

Джин Сиберг умерла 25 августа 1979 года. Ее тело, завернутое в одеяло, нашли на заднем сиденье белого «Рено» на окраине Парижа. В руке она держала предсмертную записку со словами «Прости. Я больше не могу жить со своими нервами». Полиция сначала возбудила дело об убийстве, но затем изменила его статус на самоубийство и закрыла.

Фильм о жизни актрисы Джин Сиберг. Деятельность актрисы, выступавшей за равные права для чернокожих, привлекла внимание ФБР, за ней устроили полномасштабную слежку.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 21 августа 2020
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Бенедикт Эндрюс
Бенедикт Эндрюс
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Энтони Маки
Энтони Маки
Зази Битц
Зази Битц
Винс Вон
Винс Вон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасная роль Джин Сиберг 5 постеров
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Наша рецензия
Джин Сиберг — американская актриса, получившая большую популярность в Европе. Сначала она засветилась в фильме Отто Пермингера «Святая Ионна», пройдя кастинг на роль Жанны Д’Арк, опередив тысячи конкуренток, после снималась у Шаброля, Годара, став одной из главных актрис французской новой волны. Но фильм Бенедикта Эндрюса рассказывает не о кинокарьере Сиберг, а о её поддержке группировки Чёрных пантер. ФБР во главе с Эдгаром Гувером увидели в Сиберг угрозу, следили за…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кристен Стюарт против ФБР в новом трейлере драмы «Опасная роль Джин Сиберг» А также: Энтони Маки, Маргарет Куэлли, Винс Вон и Зази Битц.
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23 января 2020 12:22
Кристен Стюарт примеряет образ легендарной актрисы в дебютном трейлере «Сиберг» Премьера картина состоялась 30 августа на Венецианском кинофестивале.
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14 ноября 2019 09:14
Кристен Стюарт представила «Назло врагам» на кинофестивале в Лондоне Это уже седьмой кинофестиваль, где Кристен Стюарт представляет байопик о Джин Сиберг.
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8 октября 2019 00:45
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