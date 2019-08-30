Опасная роль Джин Сиберг, 2019

Австралийский режиссер Бенедикт Эндрюс представил байопик «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли. Основное действие драмы сконцентрировано на событиях 60-70-х годов, которые разрушили карьеру знаменитой американской актрисы и послужили причиной ее самоубийства.

Джин Сиберг родилась в американской глубинке. С детства она мечтала стать актрисой и уже в юношестве ей удалось переехать во Францию, где она начала активно сниматься. Вскоре Джин Сиберг стала символом французской новой волны и любимицей европейских режиссеров.

После съемок в очередной картине Джин возвращается домой, в США. Актриса летит бизнес-классом со своим менеджером и становится свидетелем ссоры. Пассажир Хаким Джамал требует бортпроводницу посадить темнокожих женщин в бизнес-класс — салон заполнен, а в бизнес-классе около десяти свободных мест. Джин Сиберг восхищается мужчиной и поддерживает его позицию.

Молодые люди чувствуют друг к другу симпатию, и между ними завязывается беседа. Джамал вдохновляет Джин профинансировать «Черных пантер» — организацию темнокожих активистов, борющихся за права цветных людей в США. Вскоре деловые отношения Джин и Хакима перестают быть просто деловыми, и она становится его любовницей.

Решение актрисы поддержать «Пантер» меняет ее жизнь. Своей активной гражданской позицией она привлекает внимание ФБР. Теперь за Джин по пятам следуют сотрудники службы и преследуют вспышки фотокамер. Сиберг публично дискредитируют, ее карьера идет на спад, а отношения с мужем рушатся.

В фильме режиссер показал падение сильной женщины — из веселой и целеустремленной Сиберг постепенно становится нервной, тревожной и депрессивной. Общество восстает против нее, подвергая страшной травле, которая оставит неизгладимый след на психике актрисы и разрушит ее жизнь.