«Равные»: Рецензия Киноафиши

Влюбись в меня, если заболеешь

Пока до очередной части «Дивергента» и «Бегущего в лабиринте» осталось ещё много месяцев, необходимо чем-то заполнить образовавшуюся в жанре антиутопии пустоту. И как раз в этот момент до российского проката дошёл фильм «Равные» Дрейка Доримуса с успешными-преуспешными Кристен Стюарт и Николасом Холтом, а вдобавок ещё и с Гаем Пирсом, сыгравшим в предыдущей ленте режиссёра «Полной грудью».

Кадр из фильма «Равные»

Перед вами предстанет совершенный мир будущего, который образовался в результате масштабной войны. Выжившие создали колонию под названием «Коллектив», где всех людей называют «равными». Чтобы не допустить повторения массовых разрушений планеты, отныне их лишили возможности испытывать какие-либо эмоции, оставив в распоряжение лишь естественные потребности (кроме той, что ведёт к продолжению рода). Но как это всегда бывает, находятся те, к кому постепенно возвращается возможность чувствовать. Такие люди опасны для общественного блага, а потому их сначала лечат, а в случае неудачи убивают, либо они убивают самих себя. Главный герой Сайлас (Николас Холт) замечает у себя признаки этой «болезни», которые особенно сильно проявляются рядом с его коллегой по имени Ния (Кристен Стюарт).

Кадр из фильма «Равные»

Антиутопии в кино случаются разные. Существуют экранизации классики мастеров этого жанра: «451 градус по Фаренгейту», «О дивный новый мир» и «1984». И даже не в одном экземпляре. А есть ещё фильмы для подростков, куда относятся вышеупомянутые «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте», и куда можно также отнести «Голодные игры» и «Посвящённого». Картина Доримуса балансирует где-то между ними, потому что для подросткового жанра ей явно не хватает самозабвенной борьбы и позывов к революции, а до классики она просто не дотягивает из-за скупости на детальную прорисовку мира и плоских главных персонажей.

Кадр из фильма «Равные»

Самым разочаровывающим в «Равных» оказался сюжет. По сути, перед вами очередная история о запретной любви, не уделяющая должного внимания всему остальному. А финал фильма грозит закончиться в стиле «Ромео и Джульетты», но к счастью, сценаристы всё-таки этого не допустили. От прочих жанровых картин он отличен отсутствием жестокости и яркой демонстрации сурового нрава тоталитарного режима. Если обычно люди боятся нарушать правила из-за смертоносного наказания, то здесь они страшатся, скорее, новых и незнакомых ощущений, а также выделения из окружения. Есть в картине кое-что, отсылающее к ещё одной современной антиутопии, а именно к «Лобстеру» Йоргоса Лантомоса. Хоть их концепции являются противоположными (в одном любовь – хорошо, в другом – плохо), но герои стремятся сделать одно и то же – сбежать от системы, а не исправить её. Но если «Лобстер» от этого ничуть не теряет, то «Равным» явно не хватило покушения на целостность «Коллектива».

Кадр из фильма «Равные»

Зато Кристен Стюарт наконец-то нашла свою идеальную роль в фильме, где большую часть времени надо ходить с безэмоциональным выражением лица. И в который раз ей этого достаточно, чтобы привлечь к себе привлекательного мужчину. Мужчина же, отлично до сих пор демонстрировавший новые грани своего таланта, в этот раз ничего первоклассного показать не сумел. Да и химию, заставляющую переживать за будущее персонажей, у актёров создать не получилось.

Кадр из фильма «Равные»

Вялость и неспешность сюжета отлично подчёркивается холодными тонами картины, которые навевают сонливость. Зато работу художника-постановщика можно оценить высоко: минимализм интерьеров отлично передаёт перфекционизм и эмоциональную чистоту мира будущего. Что касается оператора, то его хочется пожалеть, ведь большая часть его работы заключалась в том, чтобы ходить с камерой за Кристен Стюарт, акцентируясь то на волосах, то на губах, то на всём лице с его отсутствующим выражением. Тем не менее вся остальная работа проделана им безупречно.

Кадр из фильма «Равные»

Хотя идея фильма уже не свежа (есть ещё «Эквилибриум» и «Гаттака»), она всё равно представляет большой интерес, ведь каждому зрителю знакома разрушительная сила проявления эмоций. Однако этой теме здесь отведено крайне мало места, и вместо её исследования мы получаем очередную романтическую историю в футуристичном обрамлении. Поэтому лента «Равные» вряд ли требует того, чтобы смотреть её на большом экране (только если вы не ярый фанат Холта или Стюарт).

Кадр из фильма «Равные»

Трошина Олеся

В российском прокате с 14 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Равные»