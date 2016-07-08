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Киноафиша Рецензии «Равные»: Рецензия Киноафиши

«Равные»: Рецензия Киноафиши

8 июля 2016 00:00
«Равные»: Рецензия Киноафиши
Влюбись в меня, если заболеешь

Пока до очередной части «Дивергента» и «Бегущего в лабиринте» осталось ещё много месяцев, необходимо чем-то заполнить образовавшуюся в жанре антиутопии пустоту. И как раз в этот момент до российского проката дошёл фильм «Равные» Дрейка Доримуса с успешными-преуспешными Кристен Стюарт и Николасом Холтом, а вдобавок ещё и с Гаем Пирсом, сыгравшим в предыдущей ленте режиссёра «Полной грудью».

Кадр из фильма «Равные»
Кадр из фильма «Равные»

Перед вами предстанет совершенный мир будущего, который образовался в результате масштабной войны. Выжившие создали колонию под названием «Коллектив», где всех людей называют «равными». Чтобы не допустить повторения массовых разрушений планеты, отныне их лишили возможности испытывать какие-либо эмоции, оставив в распоряжение лишь естественные потребности (кроме той, что ведёт к продолжению рода). Но как это всегда бывает, находятся те, к кому постепенно возвращается возможность чувствовать. Такие люди опасны для общественного блага, а потому их сначала лечат, а в случае неудачи убивают, либо они убивают самих себя. Главный герой Сайлас (Николас Холт) замечает у себя признаки этой «болезни», которые особенно сильно проявляются рядом с его коллегой по имени Ния (Кристен Стюарт).

Кадр из фильма «Равные»
Кадр из фильма «Равные»

Антиутопии в кино случаются разные. Существуют экранизации классики мастеров этого жанра: «451 градус по Фаренгейту», «О дивный новый мир» и «1984». И даже не в одном экземпляре. А есть ещё фильмы для подростков, куда относятся вышеупомянутые «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте», и куда можно также отнести «Голодные игры» и «Посвящённого». Картина Доримуса балансирует где-то между ними, потому что для подросткового жанра ей явно не хватает самозабвенной борьбы и позывов к революции, а до классики она просто не дотягивает из-за скупости на детальную прорисовку мира и плоских главных персонажей.

Кадр из фильма «Равные»
Кадр из фильма «Равные»

Самым разочаровывающим в «Равных» оказался сюжет. По сути, перед вами очередная история о запретной любви, не уделяющая должного внимания всему остальному. А финал фильма грозит закончиться в стиле «Ромео и Джульетты», но к счастью, сценаристы всё-таки этого не допустили. От прочих жанровых картин он отличен отсутствием жестокости и яркой демонстрации сурового нрава тоталитарного режима. Если обычно люди боятся нарушать правила из-за смертоносного наказания, то здесь они страшатся, скорее, новых и незнакомых ощущений, а также выделения из окружения. Есть в картине кое-что, отсылающее к ещё одной современной антиутопии, а именно к «Лобстеру» Йоргоса Лантомоса. Хоть их концепции являются противоположными (в одном любовь – хорошо, в другом – плохо), но герои стремятся сделать одно и то же – сбежать от системы, а не исправить её. Но если «Лобстер» от этого ничуть не теряет, то «Равным» явно не хватило покушения на целостность «Коллектива».

Кадр из фильма «Равные»
Кадр из фильма «Равные»

Зато Кристен Стюарт наконец-то нашла свою идеальную роль в фильме, где большую часть времени надо ходить с безэмоциональным выражением лица. И в который раз ей этого достаточно, чтобы привлечь к себе привлекательного мужчину. Мужчина же, отлично до сих пор демонстрировавший новые грани своего таланта, в этот раз ничего первоклассного показать не сумел. Да и химию, заставляющую переживать за будущее персонажей, у актёров создать не получилось.

​ Кадр из фильма «Равные» ​
Кадр из фильма «Равные»

Вялость и неспешность сюжета отлично подчёркивается холодными тонами картины, которые навевают сонливость. Зато работу художника-постановщика можно оценить высоко: минимализм интерьеров отлично передаёт перфекционизм и эмоциональную чистоту мира будущего. Что касается оператора, то его хочется пожалеть, ведь большая часть его работы заключалась в том, чтобы ходить с камерой за Кристен Стюарт, акцентируясь то на волосах, то на губах, то на всём лице с его отсутствующим выражением. Тем не менее вся остальная работа проделана им безупречно.

Кадр из фильма «Равные»
Кадр из фильма «Равные»

Хотя идея фильма уже не свежа (есть ещё «Эквилибриум» и «Гаттака»), она всё равно представляет большой интерес, ведь каждому зрителю знакома разрушительная сила проявления эмоций. Однако этой теме здесь отведено крайне мало места, и вместо её исследования мы получаем очередную романтическую историю в футуристичном обрамлении. Поэтому лента «Равные» вряд ли требует того, чтобы смотреть её на большом экране (только если вы не ярый фанат Холта или Стюарт).

Кадр из фильма «Равные»
Кадр из фильма «Равные»

Трошина Олеся

В российском прокате с 14 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Равные»

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