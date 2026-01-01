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Майкл Ангарано
Michael Angarano
Связи Майкл Ангарано
Кристен Стюарт
были в отношениях с 2005 по 2009 г
Киноафиша
Персоны
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Michael Angarano
Дата рождения
3 декабря 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Бруклин, США
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Майкл Ангарано
Родился 3 декабря 1987 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Связи Майкл Ангарано
были в отношениях с 2005 по 2009 г
Кристен Стюарт
Популярные фильмы
8.4
Больница Никербокер
(2014)
7.9
4лен
(2019)
7.7
Почти знаменит
(2000)
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Горизонты: Часть 1
Horizon: An American Saga - Chapter 1
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2024, США
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комедия
2022, США
5.9
Ангелина
драма, мини-сериал
2022, США
6.6
Учитель
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2020, США
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