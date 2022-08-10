«Преступления будущего»: Рецензия Киноафиши

Недалекое будущее. Люди почти перестали испытывать боль. Всему виной ускорившийся процесс эволюции, который уже невозможно взять под контроль. Два художника нового времени Сол и каприс устраивают популярные шоу по удалению новых органов. Такой интимный процесс привлекает огромное количество людей и становится одним из главных подпольных развлечений. Но не все готовы следовать закону и бороться с участившимися витками развития человеческого организма. Группа анархистов занята улучшением собственного тела и меняет всю пищеварительную систему, чтобы превратиться в людей будущего и решить одну из главных проблем современного общества. Правда, правительство не готово мириться с новыми девиациями.

Описывать сюжет нового фильма Дэвида Кроненберга — дело неблагодарное. Кажется, история здесь нужна исключительно для галочки, чтобы создать пространство разговора о людских травмах, а затем продемонстрировать новую интимную близость с пультом управления скальпелем. Режиссер попытался сделать эссенцию жанра боди-хоррор, где тела становятся не только оболочкой жизни, но и настоящим художественным холстом для извращенного творчества. Будущее Кроненберга мало чем отличается от настоящего. Люди все еще ищут зрелища, изменилась лишь форма.

Здесь искусство переплетается с откровенностью и эротикой. Как скажется героиня Кристен Стюарт: «Хирургия — новый секс». Под этим лозунгом и пройдет большая часть картины, копающейся в отношениях, чувствах и мотивах. Все раскрывается на импровизированной сцене, во время удаления новых органов персонажа Вигго Мортенсена. Хотя в середине самая интересная часть истории дает по тормозам. Откровенность отходит на второй план, и фильм зачем-то вспоминает о сюжете.

Преступления будущего

К главному герою приходит скорбящий отец и предлагает устроить публичный перфоманс вскрытия тела его мертвого сына. Он новый виток эволюции, способный показать обществу ее красоту. Здесь картина переходит на более понятные взаимоотношения с телом и переключается именно на будущие страхи человечества. Оно свыклось с притупленной болью, но все еще не готово отпустить вожжи и сделать новый шаг. Кроненберг предлагает нам стать простым наблюдателем без ответов и нотация, лишь препарируя реальность, показывая ее болячки и новообразования. Почти так же, как это делают его же герои. Давать ответы он не планирует и просто позволяет оказаться этим наблюдениям в самом центре камеры.

Мало в фильме именно будущего. Нам предстоит увидеть лишь парочку футуристичных бытовых инструментов: кровать, кресло для кормления и аппарат для вскрытий. Они как будто вдохновлены дизайном Гигера и выглядят пугающе, создают дискомфорт. Одновременно с этим соседствуют старые беспроводные телефоны, напоминающие кирпичи, и обычные невзрачные, даже пустые интерьеры. Здесь сложно не только идентифицировать время, но и понять сам мир. В картине отсутствуют дополнительные детали и все пространство отдано на откуп персонажам. Остальное лишь необязательная декорация, которая даже не думает вас заинтересовать или погрузить в контекст этого времени.

Преступления будущего

Рассказывать про эффектную картинку, множество статичных кадров, сочащихся красотой, думаю, не стоит. Этого, как и великолепных картеров, здесь с избытом. Да и к чему эти объяснения и уточнения. «Преступления будущего» — первая картина Кроненберга после восьмилетнего перерыва, еще и снятая в жанре, во многом сформировавшем его как мирового режиссера. Если вы любите его творчество, то вас ждет невероятный перфоманс, много интимности и откровенности.