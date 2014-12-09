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Все еще Элис. Трейлер
Все еще Элис. Трейлер
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Дата публикации: 9 декабря 2014
Все еще Элис
– Элис Хаулэнд — известный профессор лингвистики. Она счастлива в браке, у нее трое взрослых детей. Но все меняется, когда однажды она начинает забывать слова…
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