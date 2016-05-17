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Персональный покупатель Персональный покупатель
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Персональный покупатель, 2016

2016 / Франция
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Картина «Персональный покупатель» была показана на Каннском кинофестивале и получила не очень лестную оценку кинокритиков. Однако жюри это не помешало присудить награду режиссёру Оливье Ассайасу («Что-то в воздухе», «Очищение»). До этого он не раз получал номинации на престижные премии, а также принимал участие в съёмках эпизодов для альманахов «Париж, я люблю тебя» и «У каждого своё кино». Главную роль в картине сыграла известная американская актриса Кристен Стюарт («Сумерки», «Ультраамериканцы»). Кстати, в Каннах было представлено сразу две ленты с её участием: «Светская жизнь» Вуди Аллена и «Персональный покупатель».

Фильм расскажет историю девушки, которая приезжает в Париж. Она работает в индустрии моды и помогает звёздам выбирать уникальные и яркие образы. Но после смерти брата всё меняется. Когда-то они заключили договор о том, что тот, кто покинет этот мир раньше, обязательно пошлёт другому знак с того света. Поэтому она становится не только «персональным покупателем» для знаменитостей, но также медиумом. С этого момента  жизнь девушки окутывается мистическими посланиями и тайнами, которые ей предстоит разгадать.

- Актёры Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Нора фон Вальдштеттен и Бенуа Певерли уже снимались вместе в предыдущей картине Ассайаса «Зильс-Мария»

- Съёмки проходили в Париже. Буквально двое суток спустя после смены локации на Прагу и отъезда всей съёмочной группы, в городе прогремели печально известные теракты

- Фильм «Персональный покупатель» стал первым в конкурсной программе Каннского фестиваля, который «забукали» журналисты

Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. Ее жизнь кажется беспроблемной, но всё усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками.

6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 марта 2017
Премьера в мире 17 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Нора фон Вальдштеттен
Нора фон Вальдштеттен
Андерс Даниелсен Лье
Андерс Даниелсен Лье
Дэвид Боулз
Дэвид Боулз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Персональный покупатель 4 постера
Каннский кинофестиваль Лучший режиссер
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Персональный покупатель
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На Международном кинофестивале «Послание к человеку» состоялся показ нового фильма Оливье Ассайаса «Персональный покупатель». Картина в 2016 году вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и во время показа была «забукана» зрителями и критиками. Несмотря на это, Ассайас уехал с киносмотра победителем – взял приз за лучшую режиссуру. Кто-то уже вовсю ругает творение режиссёра, другие же воздают почести. Противоречивости  и спорности…
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Новый фильм Оливье Ассайаса рассчитан скорее всего на женскую аудиторию. Однако, во время показа в кинотеатре, именно девушка, сидящая впереди меня,… Читать дальше…
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