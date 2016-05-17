Персональный покупатель, 2016

Картина «Персональный покупатель» была показана на Каннском кинофестивале и получила не очень лестную оценку кинокритиков. Однако жюри это не помешало присудить награду режиссёру Оливье Ассайасу («Что-то в воздухе», «Очищение»). До этого он не раз получал номинации на престижные премии, а также принимал участие в съёмках эпизодов для альманахов «Париж, я люблю тебя» и «У каждого своё кино». Главную роль в картине сыграла известная американская актриса Кристен Стюарт («Сумерки», «Ультраамериканцы»). Кстати, в Каннах было представлено сразу две ленты с её участием: «Светская жизнь» Вуди Аллена и «Персональный покупатель».

Фильм расскажет историю девушки, которая приезжает в Париж. Она работает в индустрии моды и помогает звёздам выбирать уникальные и яркие образы. Но после смерти брата всё меняется. Когда-то они заключили договор о том, что тот, кто покинет этот мир раньше, обязательно пошлёт другому знак с того света. Поэтому она становится не только «персональным покупателем» для знаменитостей, но также медиумом. С этого момента жизнь девушки окутывается мистическими посланиями и тайнами, которые ей предстоит разгадать.