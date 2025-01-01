Меню
Награды и номинации Кристен Стюарт
Награды и номинации Кристен Стюарт
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2010
Восходящая звезда
Победитель
Золотая малина 2013
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2015
Премия за восстановление репутации
Номинант
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie Awards 2011
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Best Female Performance
Победитель
MTV Movie Awards 2010
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Global Superstar
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Best Female Performance
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучший герой
Номинант
Сандэнс 2024
Визионерская премия
Победитель
Сандэнс 2017
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
