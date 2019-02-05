«Месть Лиззи Борден»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев о драме с двумя девушками и топором

«Месть Лиззи Борден» начинает с главного. Героиня (Хлоя Севиньи), заметно нервничая, возвращается из сада в дом. Там уже лежат два изуродованных трупа: отец и мачеха Лиззи. После этого повествование отбегает на полгода, чтобы ответить на два вопроса — как это произошло и кто убийца? Российский зритель только удивленно моргнет: к чему эти загадки? Для американцев же история Лиззи Борден давно обросла легендами и стала полноценной частью современного фольклора.

В конце XIX века в маленьком массачусетском городке произошло то самое зверское преступление. Убийцу, как водится, не нашли. Сама Лиззи, будучи главной подозреваемой по делу, приговора избежала и спокойно дожила до старости на полученное наследство. Презумпция невиновности — вещь великая, но в массовой культуре все давно вынесли приговор девушке.

Свою лепту в интригующее дело решил внести и Крэйг Уилльям Макнейлл, режиссёр хоррора «Мальчик» (2012) и нескольких серий жанровой антологии «Нулевой канал» (2016-2018). Впрочем, главные инициаторы «Мести Лиззи Борден» — Хлоя Севиньи и сценарист Брайс Кэсс. Последний интерпретирует убийство как месть молодой девушки отцу-тирану, добавляя сюда и лесбийские отношения с горничной. Ни одно из предположений на громкую сенсацию не тянет: на эту тему уже вдоволь спекулировали американские писатели, вдохновленные жанром true crime.

Объект нежной любви Лиззи — кроткая служанка Бриджет Салливан (Кристен Стюарт). Она поступила в семью недавно и отчаянно нуждается в деньгах, потому и терпит ночные «визиты» отца семейства, мистера Эндрю (Джейми Шеридан). Лиззи и Бриджит часто встречаются на голубятне во дворе, для обеих это место — островок спокойствия, защита от грубой патриархальной силы. Неудивительно, что здесь они и сближаются: всё начинается с чтения сонетов Шекспира, а кончается любовными отношениями.

К середине фильма всё вернётся к начальной сцене. Снова размозжённые топорами головы мачехи и отца, а затем — долгие и утомительные сцены того, что было после: следствие, суд, освобождение… И все для того, чтобы в конце вернуться к убийству в третий (!) раз. Да, в конце «Месть Лиззи Борден» показывает, как всё было «на самом деле».

Это блуждание вокруг да около, повествование со скачками вперед-назад нельзя объяснить ничем иным, кроме как бессилием сценариста сказать что-то новое на избитую тему. Если показать знаменитую фантазию о том, как Лиззи Борден берет топор в руки и убивает своих родственников, то после этого можно сворачивать весь балаган. Вот он, «неожиданный» убийца! Поэтому интрига тщетно нагнетается анонимными письмами с угрозами, которые получает Эндрю Борден, и визитами неприятного дядюшки (звезда «Американской истории ужасов» Дэнис О'Хэр).

Нерешительный и провальный сценарий «Мести Лиззи Борден» облагораживает лишь дуэт Хлои Севиньи и Кристен Стюарт. Главная героиня постепенно обретает в себе уверенность для радикального освобождения от отцовского гнета не в последнюю очередь благодаря тому, что ей теперь есть кого защищать кроме самой себя. Стюарт служит катализатором этого процесса, отыгрывая простую и невинную девушку из самых низов, что и читать-то умеет с трудом.

Впрочем, эпитетом «эротический» этот фильм вряд ли можно наградить. Режиссёры эксплуатационного кино 1970-80-х вроде Хесуса Франко (давайте пофантазируем!) наверняка бы сделали из этой истории полупорнографическую лесбийскую фантазию с расчленёнкой. Фильм Макнейлла в этом плане держится степенно. К несчастью, в этом и заключается проблема.

«Месть Лиззи Борден» мог бы получиться громким освободительным женским манифестом — как сама героиня, ставшая значимой фигурой для феминисткого движения. Или же превратиться в низкосортный эротический трэш. Стать оскароносным фильмом, в котором акт убийства старательно обходят стороной, концентрируясь на глубине персонажа самой Лиззи. Но получилось иначе: фильм застрял на полпути от бульварного второсортного триллера к благородной инди-драме. Этот компромисс выглядит крайне сомнительно. Особенно когда в твоём распоряжении имеется топор.

Марат Шабаев