Кристен Стюарт, Эль Фаннинг и Джош О’Коннор снимутся в ремейке фильма «Кулаки в кармане»

Как сообщает The Hollywood Reporter, Кристен Стюарт («Спенсер»), Эль Фаннинг («Великая») и Джош О’Коннор («Корона») возглавили актерский состав мрачной комедийной драмы Rosebushpruning. Фильм станет ремейком итальянской сатиры Марко Беллоккьо «Кулаки в кармане» (1965). Режиссером современного переосмысления выступит бразилец Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики», «Подстрекательница»). Сценарий написал номинант на премию «Оскар» Эфтимис Филиппоу («Лобстер», «Убийство священного оленя»).

Ниже приведен комментарий постановщика:

«Потрясающий дебютный фильм Марко Беллоккьо «Кулаки в кармане» вышел на экраны более пятидесяти лет назад и оказал огромное влияние на итальянское кино, а также в целом на повествование того времени. Очень рад сотрудничеству с Эфтимисом Филиппоу, чтобы вернуться к этой культовой работе и создать современную притчу о смерти традиционной патриархальной семьи. Надеюсь, что наша версия будет в равной мере трогательной и провокационной».

Детали сюжета пока неизвестны. Оригинальный фильм повествует о семье сумасшедших эпилептиков со слепой матерью. Единственным здоровым человеком в этом сборище является сын Аугусто, но дисфункциональные родственники угрожают его благополучию. Младший брат протагониста по имени Алессандро решает ему помочь — он намерен избавиться от обузы, чтобы Аугусто зажил нормальной жизнью.

Съемки Rosebushpruning начнутся весной 2024 года.