«С любовью, Антоша»: Рецензия Киноафиши

То, что фильм Гаррета Прайса – сильная вещь, понимаешь сразу, как только начинается пролог: на стареньком домашнем видео совсем маленький Ельчин показывает постер своего выдуманного фильма и, пританцовывая, с выражением представляет «съёмочную группу» (маму и папу), после чего выбегает из комнаты и зовёт камеру за собой. В этой сцене – формула всего фильма, любовно составленного в основном из проб и кадров Ельчина, этих маленьких зарисовок, главную роль в которых всегда играет семья.

История жизни Антона впечатляет сама по себе, поэтому имя авторов тут не так уж и важно. Гаррет Прайс это хорошо понимает и не перетягивает одеяло на себя: по структуре и визуальным решениям это вполне традиционный документальный фильм. Вообще, Прайс – профессиональный монтажёр, работавший с сериалами, короткометражками и документальным кино. «Антоша» – его первая режиссёрская работа. Сначала родители Ельчина предлагали взяться за фильм о сыне Дрейку Доримусу, снимавшему Антона в своей картине «Как сумасшедший» (2011), но тот отказался, боясь быть необъективным, и предложил попробовать Прайсу. Тут всё и сложилось. Прайс, человек со стороны, даёт голос самому герою, его письмам, дневниковым записям и интервью, а также всем, кто его знал и работал с ним.

Среди них множество голливудских звезд. И только тут становится понятно, насколько богатой и разноплановой была актёрская карьера Ельчина. Он начинал сниматься с Кристен Стюарт и Дженнифер Лоуренс, играл у Дэвида Духовны и Джима Джармуша, успел поработать с Робином Уильямсом, Энтони Хопкинсом и Уиллемом Дефо. Рядовой зритель не так часто видел Ельчина на экране, поэтому заголовки новостей о гибели Антона представляли его как «актёра “Звёздного пути”», но голливудские блокбастеры – только малая часть его фильмографии. К моменту гибели Антон сыграл 69 ролей в самых разных проектах, и эта неискоренимая тяга к творчеству, исследованию нового – одно из главных впечатлений фильма.

С любовью, Антоша

В детстве Ельчин был непоседой и выдумщиком, и мать с отцом, тоже люди творческие, сразу отдали его в театральный кружок. Вообще, история родителей Антона, Ирины и Виктора Ельчиных, тянет на отдельный фильм, и Прайс это прекрасно понимает: переезд семьи из СССР в США он делает катализатором всей истории, истории постоянного преодоления себя и обстоятельств на пути к мечте. Начав сниматься ещё ребёнком, Антон с годами не потерял любопытства и чем дальше, тем больше погружался в мир кино. Он изучал классические ленты, делал пометки ко всем фильмам, следил за работой специалистов на съёмочной площадке и записывал все наблюдения в дневник. Редкий пример, когда страсть соседствует с последовательностью и системностью мышления, но вся жизнь Ельчина была такой: он сочетал в себе, кажется, несочетаемое. Яркий, искрящийся энергией актёр, который никогда не был высокомерен и не перетягивал одеяло на себя; творческий и страстный человек, привыкший анализировать и разбираться в деталях; восходящая звезда и «Джеймс Дин нового поколения», невероятно привязанный к семье. А параллельно, фоном – увлечения музыкой и фотографией, вроде бы просто хобби, но даже здесь видна искра и талант, и Прайс даёт нам возможность в этом убедиться. Кажется, о такой жизни можно было только мечтать, но есть одно «но».

О смертельном недуге Ельчина мы, зрители, узнаём ещё в самом начале; в отличие от всех, с кем актёр работал. Муковисцидоз – мучительная, сложная болезнь, но развивается всегда по-разному, и Антон, вроде бы в начале не страдавший от симптомов, тщательно хранил всё в секрете. Оглядываясь на творческий путь актёра, тоже не хочется говорить о болезни: настолько насыщенной, воодушевляющей, полной любви была жизнь Антона. Он делал всё, чтобы недуг не мешал творчеству, и каждый день выкладывался на полную. Здесь так и тянет сказать, что это болезнь подстёгивала Ельчина, но он всегда искал самовыражения, даже когда не знал о своём диагнозе. Кажется, главное в этой истории – та детская открытость миру и любовь к своему делу, которые Антон пронёс через всю жизнь. И семья, конечно же: откуда ещё взяться всей этой любви?

Евгений Ермакович