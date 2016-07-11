«Светская жизнь»: Рецензия Киноафиши

Место действия – Голливуд, или Счастливая история с печальным концом

Нет, что ни говорите, а быть смешным и нелепым иногда очень выгодно. Особенно в Голливуде, где каждый второсортный курьер топчет землю столь уверенной поступью, что и президент страны позавидует. А потому (на фоне всеобщего амбициоза) наивная физиономия Бобби – как козырная карта. Его не воспринимают всерьез – а значит, не видят в нем конкурента. Не видят соперника. И легко соглашаются с ним дружить, легко берут на работу, помогают с карьерой, et cetera. А неуклюжий юнец (Бобби – Джесси Айзенберг) этим пользуется.

Кадр из фильма «Светская жизнь»

Впрочем, всё у него выходит как-то само собой. Без злого умысла, что ли…

Штука в том, что бедолага сильно влюблен – до поросячьего визга. Влюблен в Беверли-Хиллз и в своего дядюшку Фила – матерого киношного воротилу (Стив Карелл). В его секретаршу Вонни (Кристен Стюарт). И во всех обитателей элегантно-дурацкой деревушки со странным именем Голливуд. Да и в саму жизнь он тоже влюблен. Впрочем, чего ему не любить жизнь?! Лучистые глаза кудрявой Вонни так улыбаются, когда он появляется на пороге….

Кадр из фильма «Светская жизнь»

Говорят, что «Светская жизнь» Вуди Аллена (в оригинале «Café Society») провалилась на Каннском фестивале. Точнее так: ругать её «осмелились» немногие (ибо ругань по отношению к «Великому Вуди» давно считается моветоном), однако в рецензиях то и дело проскальзывало, что «фильм открытия немного разочаровал». Не верьте! – разочарование было довольно серьезным. И не только у кинокритиков – у публики тоже. Мол, «Жизнь»» до неприличия вторична, ничего оригинального в ней нет, да и вообще, Аллен как художник уже давным-давно все сказал. Кстати, на ММКФ, который закрывался опять-таки «Светской жизнью», говорили почти то же самое.

Кадр из фильма «Светская жизнь»

И, к сожалению, доля правды в этом есть. Да, «Café Society» - не та картина, которую будут рекомендовать в учебниках по истории кино. И толпы обезумевших от любви к искусству фанатов не станут давиться в очередях, дабы попасть на сеанс. И да – слабых мест у фильма хватает: взять хоть постоянное авторское комментирование, которое напрочь обесценивает происходящее на экране, превращая всё в иллюстрацию к закадровому тексту. К тому же, работа Витторио Стораро – оператора, снимавшего для Копполы и Бертолуччи – на этот раз кажется уж слишком клишированной. И тем не менее…

Кадр из фильма «Светская жизнь»

Конечно, «Великий Вуди» давно не ищет новых путей – его последние фильмы напоминают прогулку по хорошо знакомому парку, где каждый куст можно описать с закрытыми глазами. Отсюда и разговоры, что «маэстро со съемками мог бы давно завязать». Мог бы. Да только не завязал. И он продолжает снимать свои ни на что не претендующие новеллы, где все очень мило, где все очень стильно, где все очень ретро… И в этом тоже особенность его почерка, его фирменный знак. Он не шокирует, не удивляет, ему не интересны эксперименты. Ему интересно прошлое, его ускользающая, едва уловимая красота.

Вуди Аллен и его актеры на съемках фильма «Светская жизнь»

И что бы ни говорили про Вуди Аллена, что бы ни говорил он сам, ностальгия – вот ключевое слово для всех последних его фильмов. И не только по «золотому веку», хотя и по нему тоже. Это взгляд в прошлое человека, у которого (как у Бобби) – все сложилось, все удалось, но который (как и Бобби) чего-то никак не может забыть. Почему? – да шут его знает. Так, вспоминается что-то… И нет ни упреков, не сожалений. Есть только легкая ироничная улыбка – фирменная улыбка Вуди Аллена.

В русском прокате с 21 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Светская жизнь»

Вера Алёнушкина