«Опасная роль Джин Сиберг»: Рецензия Киноафиши

Джин Сиберг — американская актриса, получившая большую популярность в Европе. Сначала она засветилась в фильме Отто Пермингера «Святая Ионна», пройдя кастинг на роль Жанны Д’Арк, опередив тысячи конкуренток, после снималась у Шаброля, Годара, став одной из главных актрис французской новой волны. Но фильм Бенедикта Эндрюса рассказывает не о кинокарьере Сиберг, а о её поддержке группировки Чёрных пантер. ФБР во главе с Эдгаром Гувером увидели в Сиберг угрозу, следили за ней и позже оклеветали в прессе.

У Сиберг, конечно, очень киногеничная жизнь: связь с леворадикальными группировками, роли у гениев кино, многочисленные браки с видными деятелями своей эпохи (фильм показывает только период конца шестидесятых — начала семидесятых, поэтому из мужей показан только эксцентричный интеллектуал Ромен Гари в ярком исполнении Ивана Атталя). «Опасная роль Джин Сиберг» в меньшей степени получается фильмом о киноактрисе и её работе в кино, а в большей — о женщине-знаменитости, любое решение и слово которой имеет большое влияние на дальнейшую жизнь.

Опасная роль Джин Сиберг

Фильм поверхностно, но достаточно ярко изображает реалии того времени: темнокожего пассажира не пускают в сектор для белых, офицер ФБР ведёт себя во время семейного застолья как типичный патриархальный абьюзер, желание женщины стать не медсестрой, а аж врачом встречается с недоумением, — по части фактурности и объемности мира шестидесятых особых претензий нет. Проблема только в том, что фильм Эндрюса не может соревноваться в этом критерии с совсем недавно смотренными тяжеловесами; конечно, в сравнении с «Чёрным клановцем» или «Однажды в… Голливуде» и атмосферой шестидесятых годов в них эта лента выглядит проще.

В фильме очень достойные актёрские работы. Особое внимание на заглавной роли — Кристен Стюарт не та актриса, за которой многие будут видеть не её, а образ, ею играемый, но она очень старается. Проблема её персонажа не столько в исполнении роли, сколько в сценарии. Например, как-то транспарентно показаны её политические взгляды, а ведь она была активисткой всегда, что, в общем-то, и стало причиной её интереса к Чёрным пантерам. В фильме же зарождение этого интереса мотивировано не столько политически, сколько личностно, как симпатия к одному из организаторов движения.

Опасная роль Джин Сиберг

Отличный второй план состоит из небольших, но ярких ролей: здесь и авторитарный Винс Вон, и сочувствующий ФБРовец Джек О’Коннелл, и Маргарет Куэлли на пару минут (ещё одна связь с фильмом Тарантино). В разнообразии ролей второго плана явственнее и понятнее становится и рассказанная история, и эпоха, в которую эта история произошла.

Несколько обескураживает жанровая принадлежность картины — фильм странным образом лавирует между триллером про слежку и нарастающую паранойю объекта этой слежки (сцены, наиболее удавшиеся Стюарт) и мелодрамой. Впрочем, кому-то такая неоднозначность будет по душе.

Опасная роль Джин Сиберг

Для кого этот фильм? В первую очередь для тех, кому небезразлична эта эпоха, кто смотрит фильмы о шестидесятых с особым трепетом. И конечно, для тех, кто без ума от Кристен Стюарт, пока это одна из самых заметных ролей в её фильмографии.

Пётр Волошин