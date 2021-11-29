«Спенсер»: Рецензия Киноафиши

Любитель нестандартных байопиков Пабло Ларраин представил свою работу «Спенсер» в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. На этот раз его собственные фантазии превращаются в короткие клипы, стереотипы, ресторанный пир и дефиле дорогих роскошных костюмов принцессы Уэльской, нервно шутящей о своем будущем.

Диана, урожденная Спенсер, давно знает об измене собственного супруга принца Чарльза. Несмотря на заголовки таблоидов, она старается показываться на публике с улыбкой и влюбленными глазами. Только вот внутри семьи женщина не собирается притворяться, поэтому это будут самые сложные рождественские выходные для нее и близких.

Где-то по дороге к поместью Сандрингем, где каждый год королевская семья встречает Рождество, теряется принцесса Диана. На ней твидовый пиджак, дорогая сумка и всегда идеальная укладка. Ее узнает каждый житель Британии, поэтому, когда она заходит в местное заведение, чтобы спросить дорогу, ее встречают люди с огромным удивлением в глазах. Зрителей же совсем не будет шокировать такая выходка принцессы, а вот задавать вопросы, почему за все эти годы Диана Спенсер не выучила дорогу до фамильного поместья, будут. К сожалению, это не единственный спорный момент в фильме.

Спенсер

Конечно, Пабло Ларраин фантазирует и играется с образом принцессы Уэльской. Его интересует эгоистичность и высоколобость королевской семьи, их отношение к браку Чарльза и Дианы, который оказался для последней самой роковой ошибкой. Режиссер видит в ней, в первую очередь, жертву, когда-то давным-давно свободную птицу, но теперь загнанную в клетку. Диана – это те самые пернатые фазаны, на которых охотятся все аристократы и сами Виндзоры. В таком случае принцесса могла забыть дорогу до поместья только из-за того, что навсегда хочет вычеркнуть из памяти всех действующих лиц ее «семьи».

Диана бунтует, мечтает разорвать жемчужное ожерелье, подаренное мужем, путает специально костюмы и надевает любимые платья не по случаю. Булимия, селфхарм, истерики, депрессия и галлюцинации сопровождают ее в течение всего рождественского уикенда. Данный праздник просто необходимо справлять в кругу самых близких, но что делать сломленной женщине, которая готова называть семьей только пугало в поле?

Спенсер

В промежутках самобичевания Диана читает биографию Анны Болейн и потихоньку начинает встречать ее саму в коридорах ненавистного поместья. Фантазия уводит Пабло Ларраина и его музу Кристен Стюарт в пучины галлюцинаций и бреда, где используются типичные штампы. Если уж жертва, то сравнивать надо скорее всего с Анной Болейн, ибо ее история все еще будоражит сердца любителей британской истории. А что последние скажут о самой принцессе Уэльской? На эту тему Ларраин даже шутит, и с экранов сама Спенсер называет себя Дианой Шокированной. Однако в таком состоянии себя ощущать будет не только она, но и сами зрители за просмотром картины. Шок, правда, будет с отрицательным оттенком.

Под грубые и иногда будоражащие мелодии композитора Джонни Гринвуда, у которого это уже второй фильм в конкурсе после «Власти пса» Джейн Кэмпион, Диана пытается найти себя и успокоение среди нелюбимых ей людей. Счастье появляется на ее пути, когда она сбегает со своими сыновьями и отправляется с ними поесть фастфуда в KFC под музыку Mike & The Mechanics. Принцессе всего лишь нужно было какое-то чудо, зрители тоже будут наедяться на это, но в итоге получат некую сюрреалистичную комичную историю, сотканную из штампованных образов Дианы. Советуем лучше просто посмотреть сериал «Корона» в очередной раз.