«Персональный покупатель»: Рецензия Киноафиши

Одевай меня полностью

На Международном кинофестивале «Послание к человеку» состоялся показ нового фильма Оливье Ассайаса «Персональный покупатель». Картина в 2016 году вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и во время показа была «забукана» зрителями и критиками. Несмотря на это, Ассайас уехал с киносмотра победителем – взял приз за лучшую режиссуру. Кто-то уже вовсю ругает творение режиссёра, другие же воздают почести. Противоречивости и спорности картине не занимать, а потому смотреть её стоит в обязательном порядке, чтобы решить, к какому лагерю присоединиться.

Фильм расскажет историю девушки по имени Морин, которая экономит время одной известной светской дивы, покупая для неё шикарные наряды и украшения. Но это не единственная работа главной героини – в свободное время девушка общается с призраками в ожидании знака от погибшего брата-близнеца, тоже медиума. Дело в том, что оба родились с одинаковой болезнью сердца, которая слишком рано забрала одного из них. Но прежде чем это случилось, они успели договориться, что тот, кто уйдёт первым, обязательно должен посигналить с того света второму.

Кадр из фильма «Персональный покупатель»

Морин находится в мире, которому явно не принадлежит, и даже сама признаётся, что мечтает стать кем-то другим. На протяжении всего сюжета она занимается поиском своего места, не до конца понимая, что же в итоге ищет. Главный вопрос, который Морин задаёт в кульминационной сцене, является ключом к пониманию этого. Она не просто общается с призраками – она и есть призрак. За фильм мы редко видим, как она ведёт живую беседу, всё общение происходит в цифровом измерении, которому автором отведена немалая роль. В те редкие моменты, когда в кадре отсутствует Кристен Стюарт, её заменяет экран телефона или компьютера. Даже работа у Морин призрачная: она никогда не встречается со своей начальницей и общается с ней лишь по переписке. Та, в свою очередь, видит уже итог работы, сделанной невидимым человеком, благодаря которому в квартире, как по волшебству, появляются новые вещи.

Кадр из фильма «Персональный покупатель»

«Персональный покупатель» рассказывает о том, кем же на самом деле является человек и какую роль он играет в этом мире. Об этом была и предыдущая работа режиссёра «Зильс-Мария», и её отголоски слышны в «Покупателе». И тут дело не только в том, что в обоих фильмах сыграла Кристен Стюарт, а в том, что они оба не спускают с крючка и заставляют постоянно подключать воображение в стараниях понять суть только что увиденного на экране. И только под конец вырисовывается вся картина.

На протяжении всего фильма реальность противоборствует с воображением, и порой их с трудом удаётся отличить друг от друга. И виной тому не призраки в духе новых «Охотников за приведениями», изрыгающие эктоплазму, а то, каким образом соткал Ассайас паутину повествования. В самые обычные повседневные дела, когда ничего особенного не происходит, вторгаются явления, принадлежащие иному миру. Из-за отсутствия активного действия (практически весь фильм мы видим, как Кристен Стюарт ездит то туда, то сюда) он нелёгок для восприятия, но при этом не лишён притягательности и обаяния из-за этой таинственности и сильного желания постичь и разгадать его.

Кадр из фильма «Персональный покупатель»

Нельзя не отметить, что «Персональный покупатель» – это ещё и леденящий кровь триллер, окутанный страхом, который невольно испытываешь вместе с героиней. Поводов для «мурашек» тут не мало: навязчивые смс от незнакомца (то ли из потустороннего мира, то ли из реального), преследование, тайная примерка платьев начальницы и, конечно же, неожиданно возникающее на экране полупрозрачное свечение.

Но всё-таки, что ни говори о «Персональном покупателе», это исключительно актерское кино, и Стюарт здесь раскрывается так, как никогда в карьере (даже её ненавистникам придётся это признать). Она всё так же сохраняет свое амплуа, но при этом наполняет его новыми, не виданными прежде красками. Хоть перед нами всё тот же угрюмый хипстер в мужеподобной одежде, порой в этот образ вливается уязвимость и очень трогательная сексуальность. Пусть Стюарт всё так же замкнута и практически безжизненна, но ей удаётся передать внутренние переживания своей героини и раскрыть всё то, что у неё внутри.

Кадр из фильма «Персональный покупатель»

Возможно, ошибка Ассайаса, которая привела к освистыванию его работы, состоит в том, что он попытался вписать в фильм слишком много: поиски себя, боль от потери близкого, загробную жизнь и смерть, одиночество, человеческие страхи, неудовлетворённость собой и своей жизнью, вопрос о вере в сверхъестественное и даже социальное неравенство. И все эти микротемы спрятаны под пёстрой обёрткой высокой моды, выбор которой у Ассайаса ничем не мотивирован, кроме как его личным желанием. К тому же, несмотря на эту многослойность, в фильме не происходит практически ничего. Но странным образом это «ничего» завораживает и приковывает к экрану, не отпуская до самого конца.

Кадр из фильма «Персональный покупатель»

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Персональный покупатель»

Трошина Олеся