Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мадам Парфюмер Мадам Парфюмер
Киноафиша Фильмы Мадам Парфюмер
Les Parfums

Мадам Парфюмер, 2019

2019 / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Эксцентричная знаменитость неожиданно находит родственную душу в лице личного водителя.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Известная парфюмерша Анна Вальберг привыкла вести себя как эгоистка. Она ни во что не ставит людей, находящихся вокруг нее, презирает подчиненных и коллег. Однако в ее окружении есть один человек, с которым Вальберг считается. Это ее новый водитель Гийом.

Для постановщика комедии «Мадам Парфюмер» Грегори Магне это первый фильм за последние восемь лет и вторая режиссерская работа в карьере. Магне также выступил сценаристом фильма. Главную женскую роль в картине сыграла Эммануэль Дево, знакомая многим по лентам «Джеки в стране женщин» и «Коко до Шанель». Ее экранным партнером выступил французский актер Грегори Монтель, известный по сериалу «Десять процентов». Продюсером стала Мари Лекок («Мое прекрасное лето с Софи»).

Мадемуазель Вальберг — властная и асоциальная женщина, которая переживает расцвет своей карьеры в сфере парфюма. Подчиненные в основном остерегаются ее и тайно боятся, сама Вальберг предпочитает общаться с ними, как со слугами. Единственный человек, который перед ней не пресмыкается, это новый шофер по имени Гийом, к услугам которого она прибегает через специальное агентство…

Премьера фильма прошла в конце 2019 года на открытии фестиваля Сен-Жан-Де-Люз.

«Мадам Парфюмер» вышла в домашний прокат 1 июля 2020 года.

На родине лента получила среднюю критику, журналисты отметили светлый посыл и хороший юмор.

«Мадам Парфюмер» показала лучший результат по сборам во Франции в первую неделю проката.

Сборы картины во всем мире преодолели отметку в два миллиона долларов.

Оригинальное название фильма — «Духи».

Анна Вальберг — знаменитость в мире парфюмерии. Она живет как дива, ведет себя как эгоистка с сильным темпераментом. Гийом — её новый водитель и он единственный, кто не прогибается под её напором. Наверное, это причина, по которой она не расстаётся с ним.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 11 мая 2021
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 12+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Грегори Магне
Грегори Магне
В ролях
Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Грегори Монтель
Грегори Монтель
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Зели Риксон
Зели Риксон
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мадам Парфюмер 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Гийом — разведенный парижский шофер средних лет. Ему необходимо заработать как можно больше денег, чтобы переехать в более просторную квартиру и добиться совместной опеки над дочерью. Работа Гийома висит на волоске из-за нескольких штрафов за превышение скорости. К счастью, он становится шофером весьма необычной женщины, чьи привычки и образ жизни, конечно, могут озадачить, но не могут не очаровывать. Анна Вальберг — настоящий эксперт по запахам, в прошлом звезда в мире парфюмерии.…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши