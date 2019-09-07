Мадам Парфюмер, 2019

Известная парфюмерша Анна Вальберг привыкла вести себя как эгоистка. Она ни во что не ставит людей, находящихся вокруг нее, презирает подчиненных и коллег. Однако в ее окружении есть один человек, с которым Вальберг считается. Это ее новый водитель Гийом.
Для постановщика комедии «Мадам Парфюмер» Грегори Магне это первый фильм за последние восемь лет и вторая режиссерская работа в карьере. Магне также выступил сценаристом фильма. Главную женскую роль в картине сыграла Эммануэль Дево, знакомая многим по лентам «Джеки в стране женщин» и «Коко до Шанель». Ее экранным партнером выступил французский актер Грегори Монтель, известный по сериалу «Десять процентов». Продюсером стала Мари Лекок («Мое прекрасное лето с Софи»).
Мадемуазель Вальберг — властная и асоциальная женщина, которая переживает расцвет своей карьеры в сфере парфюма. Подчиненные в основном остерегаются ее и тайно боятся, сама Вальберг предпочитает общаться с ними, как со слугами. Единственный человек, который перед ней не пресмыкается, это новый шофер по имени Гийом, к услугам которого она прибегает через специальное агентство…
Премьера фильма прошла в конце 2019 года на открытии фестиваля Сен-Жан-Де-Люз.
«Мадам Парфюмер» вышла в домашний прокат 1 июля 2020 года.
На родине лента получила среднюю критику, журналисты отметили светлый посыл и хороший юмор.
«Мадам Парфюмер» показала лучший результат по сборам во Франции в первую неделю проката.
Сборы картины во всем мире преодолели отметку в два миллиона долларов.
Оригинальное название фильма — «Духи».
Анна Вальберг — знаменитость в мире парфюмерии. Она живет как дива, ведет себя как эгоистка с сильным темпераментом. Гийом — её новый водитель и он единственный, кто не прогибается под её напором. Наверное, это причина, по которой она не расстаётся с ним.