Мадам Парфюмер, 2019

Известная парфюмерша Анна Вальберг привыкла вести себя как эгоистка. Она ни во что не ставит людей, находящихся вокруг нее, презирает подчиненных и коллег. Однако в ее окружении есть один человек, с которым Вальберг считается. Это ее новый водитель Гийом.

Для постановщика комедии «Мадам Парфюмер» Грегори Магне это первый фильм за последние восемь лет и вторая режиссерская работа в карьере. Магне также выступил сценаристом фильма. Главную женскую роль в картине сыграла Эммануэль Дево, знакомая многим по лентам «Джеки в стране женщин» и «Коко до Шанель». Ее экранным партнером выступил французский актер Грегори Монтель, известный по сериалу «Десять процентов». Продюсером стала Мари Лекок («Мое прекрасное лето с Софи»).

Мадемуазель Вальберг — властная и асоциальная женщина, которая переживает расцвет своей карьеры в сфере парфюма. Подчиненные в основном остерегаются ее и тайно боятся, сама Вальберг предпочитает общаться с ними, как со слугами. Единственный человек, который перед ней не пресмыкается, это новый шофер по имени Гийом, к услугам которого она прибегает через специальное агентство…