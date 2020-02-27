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На Луне, 2020

2020 / Россия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Главный герой Глеб – сын влиятельного чиновника Виталия Сорокина, любитель клубов, алкоголя случайных связей и дорогих машин. После одного из ночных загулов, пытаясь уйти от преследования ГИБДД на Воробьевых горах, пьяный Глеб сбивает пешехода. Чуть позже выясняется, что пострадавший – не простой пенсионер, а легенда Московского уголовного розыска в отставке, поэтому “отмазать” бесбашенного мажора оказывается не так-то просто.

В итоге Сорокин-старший принимает радикальное решение и везет отпрыска на остров под названием Луна, затерянный в северных лесах, – к безымянному деду-отшельнику, с которым Виталий познакомился еще в 1990-х. Здесь, в карельской глубинке Глеба ждут самые настоящие испытания, которые проверят героя на стойкость, ответственность и способность к состраданию.

Приключенческий триллер “На Луне” поставил режиссер Егор Михалков-Кончаловский, автор фильма и сериала “Антикиллер” с Гошей Куценко, а также картины “Побег” с Евгением Мироновым. В качестве продюсеров выступили Станислав Говорухин и Екатерина Максина, а главные роли в фильме исполнили молодой актер Иван Архангельский (Глеб), Виталий Кищенко (Виталий Сорокин) и Александр Балуев (Дед).

Премьерный показ фильма в России состоялся 27 февраля 2020 года.

Производством картины занималась киностудия “Вертикаль”, художественным руководителем которой на тот момент был Станислав Говорухин. Говорухин лично начал разработку проекта “На Луне” в качестве продюсера, но так и не успел приступить к самим съемкам: артист скончался 14 июня 2018 года после продолжительной борьбы с болезнью. Работу Станислава Сергеевича продолжила продюсер Екатерина Маскина (“Благословите женщину”, “Артистка”).

Картина “На Луне” стала последним фильмом студии “Вертикаль”: после реализации проектов Станислава Говорухина компания продолжила свою деятельность под другим именем.

По словам Егора Кончаловского, главную роль в картине мог исполнить российский рэпер Pharaoh, но по ряду причин сотрудничество с ним сорвалось. В итоге кастинг на роль Глеба оказался самым долгим: для этого организовали традиционный просмотр с несколькими этапами, при этом двое его финалистов – Федор Бавтриков и Степан Лапин – получили роли второго плана в фильме.

Иван Архангельский рассказывал, что ему пришлось тщательно готовиться к роли мажора Глеба, так как персонаж ему в целом не был близок. Так, например, Архангельский специально посещал ночные клубы и прислушивался к речи более обеспеченных сверстников.

Весь материал для фильма был снят за 23 дня. Съемки “На Луне” проходили в Москве и в поселке Кортела под городом Лахденпохья в Республике Карелия в апреле и мае 2019 года. В своем аккаунте в Инстаграм Егор Кончаловский рассказал, что Карелия поразила его своими живописными ландшафтами.

Специально для съемок в картине Александр Балуев отпустил бороду и усы.

Музыку к фильме “На Луне” написал композитор Виктор Сологуб, который ранее работал над композициями к сериалу “Убойная сила”, а также к работам Егора Кончаловского “Антикиллер 2: Антитеррор” и “Побег”.

Кассовые сборы фильма в России составили 13 955 долларов.

Егор Кончаловский исполнил в картине эпизодическую роль пилота вертолета.

На роль Деда Кончаловский рассматривал и русских, и литовских актеров. По признанию режиссера, немаловажным фактором при выборе Александра Балуева стали его подготовка и крепкая конституция, поскольку роль требовала значительных физических усилий. Ранее Кончаловский и Балуев уже работали вместе над дебютной картиной картиной Егора “Затворник”, а также в “Антикиллере”.

Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера в мире 27 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
В ролях
Иван Архангельский
Иван Архангельский
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Александр Балуев
Александр Балуев
Федор Бавтриков
Федор Бавтриков
Все актеры и съемочная группа
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На Луне
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Шумная московская вечеринка. Яркие стробоскопы, литры выпивки и богатая столичная молодежь. Довольно быстро веселье из душного клуба перемещается на городские улицы, где компания устраивает безумную езду по ночным улицам. Эта вседозволенность быстро оборачивается трагедией. Пытаясь войти в крутой поворот, машина сбивает пешехода и уезжает с места преступления. За рулем был Глеб — сын влиятельного чиновника, давно прославившийся репутацией сорвиголовы, но такое тяжело скрыть даже со…
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Ostrov78725 3 марта 2020, 13:11
Отличный фильм.И режиссерский взгляд и операторская работа подкупают интересным содержанием,хорошим вкусом и чувством меры.Актеры старшего поколения… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Интервью с режиссером Егором Кончаловским к премьере его приключенческой драмы «На Луне» 27 февраля в прокат выходит картина Егора Кончаловского «На Луне» о перевоспитании сына московского чиновника, который скрывается от полиции после трагического ДТП. На специальном показе фильма, организованным Киноафишей, наш корреспондент поговорил с режиссером о трудностях съемочного процесса, мировой несправедливости, утраченном уважении в современном обществе и многом другом.
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20 февраля 2020 13:08
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