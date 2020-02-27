На Луне, 2020

Премьерный показ фильма в России состоялся 27 февраля 2020 года.

Производством картины занималась киностудия “Вертикаль”, художественным руководителем которой на тот момент был Станислав Говорухин. Говорухин лично начал разработку проекта “На Луне” в качестве продюсера, но так и не успел приступить к самим съемкам: артист скончался 14 июня 2018 года после продолжительной борьбы с болезнью. Работу Станислава Сергеевича продолжила продюсер Екатерина Маскина (“Благословите женщину”, “Артистка”).

Картина “На Луне” стала последним фильмом студии “Вертикаль”: после реализации проектов Станислава Говорухина компания продолжила свою деятельность под другим именем.

По словам Егора Кончаловского, главную роль в картине мог исполнить российский рэпер Pharaoh, но по ряду причин сотрудничество с ним сорвалось. В итоге кастинг на роль Глеба оказался самым долгим: для этого организовали традиционный просмотр с несколькими этапами, при этом двое его финалистов – Федор Бавтриков и Степан Лапин – получили роли второго плана в фильме.

Иван Архангельский рассказывал, что ему пришлось тщательно готовиться к роли мажора Глеба, так как персонаж ему в целом не был близок. Так, например, Архангельский специально посещал ночные клубы и прислушивался к речи более обеспеченных сверстников.

Весь материал для фильма был снят за 23 дня. Съемки “На Луне” проходили в Москве и в поселке Кортела под городом Лахденпохья в Республике Карелия в апреле и мае 2019 года. В своем аккаунте в Инстаграм Егор Кончаловский рассказал, что Карелия поразила его своими живописными ландшафтами.

Специально для съемок в картине Александр Балуев отпустил бороду и усы.

Музыку к фильме “На Луне” написал композитор Виктор Сологуб, который ранее работал над композициями к сериалу “Убойная сила”, а также к работам Егора Кончаловского “Антикиллер 2: Антитеррор” и “Побег”.

Кассовые сборы фильма в России составили 13 955 долларов.

Егор Кончаловский исполнил в картине эпизодическую роль пилота вертолета.

На роль Деда Кончаловский рассматривал и русских, и литовских актеров. По признанию режиссера, немаловажным фактором при выборе Александра Балуева стали его подготовка и крепкая конституция, поскольку роль требовала значительных физических усилий. Ранее Кончаловский и Балуев уже работали вместе над дебютной картиной картиной Егора “Затворник”, а также в “Антикиллере”.