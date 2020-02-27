На Луне, 2020

Главный герой Глеб – сын влиятельного чиновника Виталия Сорокина, любитель клубов, алкоголя случайных связей и дорогих машин. После одного из ночных загулов, пытаясь уйти от преследования ГИБДД на Воробьевых горах, пьяный Глеб сбивает пешехода. Чуть позже выясняется, что пострадавший – не простой пенсионер, а легенда Московского уголовного розыска в отставке, поэтому “отмазать” бесбашенного мажора оказывается не так-то просто.
В итоге Сорокин-старший принимает радикальное решение и везет отпрыска на остров под названием Луна, затерянный в северных лесах, – к безымянному деду-отшельнику, с которым Виталий познакомился еще в 1990-х. Здесь, в карельской глубинке Глеба ждут самые настоящие испытания, которые проверят героя на стойкость, ответственность и способность к состраданию.
Приключенческий триллер “На Луне” поставил режиссер Егор Михалков-Кончаловский, автор фильма и сериала “Антикиллер” с Гошей Куценко, а также картины “Побег” с Евгением Мироновым. В качестве продюсеров выступили Станислав Говорухин и Екатерина Максина, а главные роли в фильме исполнили молодой актер Иван Архангельский (Глеб), Виталий Кищенко (Виталий Сорокин) и Александр Балуев (Дед).
Премьерный показ фильма в России состоялся 27 февраля 2020 года.
Производством картины занималась киностудия “Вертикаль”, художественным руководителем которой на тот момент был Станислав Говорухин. Говорухин лично начал разработку проекта “На Луне” в качестве продюсера, но так и не успел приступить к самим съемкам: артист скончался 14 июня 2018 года после продолжительной борьбы с болезнью. Работу Станислава Сергеевича продолжила продюсер Екатерина Маскина (“Благословите женщину”, “Артистка”).
Картина “На Луне” стала последним фильмом студии “Вертикаль”: после реализации проектов Станислава Говорухина компания продолжила свою деятельность под другим именем.
По словам Егора Кончаловского, главную роль в картине мог исполнить российский рэпер Pharaoh, но по ряду причин сотрудничество с ним сорвалось. В итоге кастинг на роль Глеба оказался самым долгим: для этого организовали традиционный просмотр с несколькими этапами, при этом двое его финалистов – Федор Бавтриков и Степан Лапин – получили роли второго плана в фильме.
Иван Архангельский рассказывал, что ему пришлось тщательно готовиться к роли мажора Глеба, так как персонаж ему в целом не был близок. Так, например, Архангельский специально посещал ночные клубы и прислушивался к речи более обеспеченных сверстников.
Весь материал для фильма был снят за 23 дня. Съемки “На Луне” проходили в Москве и в поселке Кортела под городом Лахденпохья в Республике Карелия в апреле и мае 2019 года. В своем аккаунте в Инстаграм Егор Кончаловский рассказал, что Карелия поразила его своими живописными ландшафтами.
Специально для съемок в картине Александр Балуев отпустил бороду и усы.
Музыку к фильме “На Луне” написал композитор Виктор Сологуб, который ранее работал над композициями к сериалу “Убойная сила”, а также к работам Егора Кончаловского “Антикиллер 2: Антитеррор” и “Побег”.
Кассовые сборы фильма в России составили 13 955 долларов.
Егор Кончаловский исполнил в картине эпизодическую роль пилота вертолета.
На роль Деда Кончаловский рассматривал и русских, и литовских актеров. По признанию режиссера, немаловажным фактором при выборе Александра Балуева стали его подготовка и крепкая конституция, поскольку роль требовала значительных физических усилий. Ранее Кончаловский и Балуев уже работали вместе над дебютной картиной картиной Егора “Затворник”, а также в “Антикиллере”.
Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.