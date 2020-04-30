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Темное наследие Темное наследие
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Inheritance

Темное наследие, 2020

2020 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня, Лорен – девушка из обеспеченной семьи. Она увлеченно занимается своей карьерой окружного прокурора. Однажды ее отец, несмотря на хорошую форму, неожиданно умирает из-за сердечного приступа. В наследство дочери он оставляет странный ключ, открывающий дверь в бункер. Лорен спускается в мрачный подвал и находит в помещении человека. Грязный и заросший незнакомец явно очень давно находится в заточении. Лорен понимает, что у отца были свои тайны, и не уверена, что хотела бы их знать, но выбора не остается…

  • Саймону Пеггу, чтобы сниматься в главной роли, пришлось полгода посвятить изнурительным тренировкам и строжайшей диете. Актер сбросил 12 килограммов, а уровень жировой ткани в его организме на момент съемок составлял 8%.
  • Съемки фильма длились полтора месяца и проходили в Алабаме.
  • Изначально главную роль должна была исполнить Кейт Мара, которая была утверждена в 2018 году, но незадолго до съемок ее заменила Лилли Коллинз.
  • Триллер стал первой полнометражной работой режиссера Вон Стейна. До этого он ассистировал режиссерам многих знаменитых фильмов, в том числе из франшиз «Гарри Поттер» и «Пираты Карибского моря».

Богатый и влиятельный отец семейства внезапно умирает. Его жена и дочь начинают разбираться в оставленном им наследстве. Погружаясь в прошлое отца, девушка узнает о завещании, оставленном для нее одной. Однако она не подозревает, что скоро столкнется с правдой, которая станет угрозой для всей её семьи.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 19 мая 2020
Премьера в мире 30 апреля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Вон Стайн
Вон Стайн
В ролях
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темное наследие 2 постера
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Темное наследие
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Лорен Монро (Лили Коллинз) — решительная и самоуверенная девушка, способная удержать внимание толпы журналистов в несколько десятков человек. На ходу она учитывает, какую информацию стоит припрятать, а какую обнародовать на слушании дела. Лорен — принципиальный окружной прокурор в Верховном суде Нью-Йорка. Ее брат баллотируется в конгресс, семья соответствующе безупречна. Все нападки прессы пресекаются в тот момент, когда еще не произнесены, попытки защиты за пределами заседаний…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Исхудавший Саймон Пегг и растерянная Лили Коллинз в пугающем трейлере триллера «Наследство» Картина должна была войти в программу кинофестиваля «Трайбека».
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23 марта 2020 15:44
Саймон Пегг изменился до неузнаваемости ради новой роли Всё ради роли в триллере «Наследие» (Inheritance).
Написать
4 марта 2019 11:06
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