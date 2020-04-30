Темное наследие, 2020

Главная героиня, Лорен – девушка из обеспеченной семьи. Она увлеченно занимается своей карьерой окружного прокурора. Однажды ее отец, несмотря на хорошую форму, неожиданно умирает из-за сердечного приступа. В наследство дочери он оставляет странный ключ, открывающий дверь в бункер. Лорен спускается в мрачный подвал и находит в помещении человека. Грязный и заросший незнакомец явно очень давно находится в заточении. Лорен понимает, что у отца были свои тайны, и не уверена, что хотела бы их знать, но выбора не остается…