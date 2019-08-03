История слепой девушки Насти, выросшей в православном интернате при женском монастыре. Героиня намерена посвятить свою жизнь вере и уже готовится к постригу, но в планы девушки вмешивается поистине мефистофельское предложение от бизнесмена-олигарха. В обмен на замужество он предлагает оплатить Насте заграничную операцию по восстановлению зрения, но только при условии, что под венец невеста пойдет еще до лечения.
История незрячей девушки, судьба которой преподносит уникальный шанс. Состоятельный мужчина готов подарить ей зрение, если она вслепую станет его женой. Этот дар открывает героине жестокую правду жизни…