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Постер фильма Сквозь черное стекло
Постер фильма Сквозь черное стекло
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Сквозь черное стекло

Сквозь черное стекло

Skvoz chyornoe steklo 18+
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О фильме

История слепой девушки Насти, выросшей в православном интернате при женском монастыре. Героиня намерена посвятить свою жизнь вере и уже готовится к постригу, но в планы девушки вмешивается поистине мефистофельское предложение от бизнесмена-олигарха. В обмен на замужество он предлагает оплатить Насте заграничную операцию по восстановлению зрения, но только при условии, что под венец невеста пойдет еще до лечения.

  • В фильме практически нет сцен, снятых в павильоне, в выстроенных декорациях, — все объекты живые и атмосферные.
  • Особняком олигарха стало историческое здание, Крепость Бип в Павловске, двухэтажный замок царя Павла I, где сейчас размещается гостиница с роскошными интерьерами
  • Съемки проходили в Санкт-Петербурге и его пригороде, а также в Москве и Германии
  • Максим Суханов уже работал с Константином Лопушанским в фильме «Роль»
  • Для молодой петербургской актрисы и выпускницы Российского государственного института сценических искусств Василисы Денисовой роль Насти стала дебютной работой в кино. Для подготовки к роли Василиса специально отправилась в монастырь, чтобы пожить там некоторое время и понять образ жизни своей героини.
  • Для роли Острового Максим Суханов сбрил брови.
  • Премьера фильма состоялась на фестивале российского кино “Окно в Европу” в Выборге.
  • Среди локаций для съемок фигурировали Гатчина и Удельная. Сцены взросления Насти в приюте снимали на территории петербургской психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова.
  • Сценарий к фильму написал сам Константин Лопушанский. Режиссер признавался, что идея для сюжета была навеяна музыкой Павла Кашина.

 История незрячей девушки, судьба которой преподносит уникальный шанс. Состоятельный мужчина готов подарить ей зрение, если она вслепую станет его женой. Этот дар открывает героине жестокую правду жизни…

Сквозь черное стекло - трейлер
Сквозь черное стекло  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 августа 2019
Производство Proline Film
Другие названия
Skvoz chyornoe steklo, Through the Black Glass, Läbi musta klaasi, Сквозь чёрное стекло
Режиссер
Константин Лопушанский
В ролях
Максим Суханов
Максим Суханов
Василиса Денисова
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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4 августа 2019 19:29
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