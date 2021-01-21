Корпорация Ad Libitum, 2021

Молодой журналист выходит на след корпорации, предлагающей самым богатым людям страны то, что невозможно купить ни за какие деньги, — любовь.
Череда странных событий повергает в шок всю Москву. Столичный бомонд будто разом сошёл с ума. Медийные звёзды и олигархи совершают эксцентричные поступки, не поддающиеся рациональному объяснению. Одни решают расстаться с богатством, отдав все до последнего цента благотворительным фондам, другие — прощаются с жизнью. Никто не понимает, что служит причиной для помешательства. Родственникам богачей остаётся лишь удивлённо разводить руками.
Герман Крылов тоже является частью высшего общества. Несмотря на молодой возраст, он преуспел практически во всём. Собственная программа на одном из ведущих телеканалов, сексуальная невеста-художница, квартира в привилегированном районе Москвы и бесчисленное количество респектабельных друзей. О большем нельзя и мечтать!
Поддавшись зову журналистского чутья, Герман расследует серию инцидентов. Улики приводят его к дверям закрытого клуба с таинственным названием «Ad Libitum». Выясняется, что незадолго до трагических событий сюда обращалась каждая жертва помутнения рассудка. Но чем именно промышляет частная организация?
На территории здания Германа лично встречает президент корпорации. Он предлагает журналисту то же, что и другим клиентам, — настоящую любовь. Не сумев устоять перед искушением, главный герой вписывается в сомнительную авантюру. За исполнение последнего желания ему придётся заплатить самую высокую цену.
— Режиссёр Полина Ольденбург сама планировала сыграть Нику, но не стала отвлекаться от основной работы на площадке и доверила роль актрисе Евгении Крегжде.
— Фильм «Корпорация Ad Libitum» стал режиссёрским дебютом Полины Ольденбург.
— Ольденбург не только сама написала сценарий, она также создала картины, которые рисует девушка главного героя, и сочинила часть саундтрека.
— Изначально киноленту планировалось назвать «Я – любовь».
— Заглавную композицию написала популярная российская рок-группа «Сплин».
— Источниками вдохновения для авторов стали зарубежные хиты «С широко закрытыми глазами» (1999), «Ванильное небо» (2001) и «Игра» (1997).
— Идея фильма пришла к создателям во время разговора за игрой «Мафия». Но проект сдвинулся с мёртвой точки лишь спустя два года, когда к нему примкнул продюсер Илья Шемятов.
— Роли с самого начала писались под Шамиля Хаматова и Дарью Белоусову.
— Фраза «Ad libitum» в переводе с латинского означает «по желанию». В нотной записи так называют место для музыкальной импровизации. Этот термин также используется в театре.
— Кинолента была представлена на региональном фестивале «Амурская осень», где удостоилась гран-при и приза за лучшую режиссуру.
— Создатели определяют свой фильм как «приключенческий триллер о любви».
— В 2020 году Полина Ольденбург вместе с японским режиссёром Реной Масуямой представила на «Амурской осени» собственную выставку картин. Работы являются раскадровками их будущего фильма. Дата выхода совместного проекта держится в тайне.
А вы мечтаете о настоящей любви? Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства были остры как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины души. Такую любовь тяжело найти, когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. За вторую и последующие придется очень дорого заплатить.