Корпорация Ad Libitum, 2021

Молодой журналист выходит на след корпорации, предлагающей самым богатым людям страны то, что невозможно купить ни за какие деньги, — любовь.

Череда странных событий повергает в шок всю Москву. Столичный бомонд будто разом сошёл с ума. Медийные звёзды и олигархи совершают эксцентричные поступки, не поддающиеся рациональному объяснению. Одни решают расстаться с богатством, отдав все до последнего цента благотворительным фондам, другие — прощаются с жизнью. Никто не понимает, что служит причиной для помешательства. Родственникам богачей остаётся лишь удивлённо разводить руками.

Герман Крылов тоже является частью высшего общества. Несмотря на молодой возраст, он преуспел практически во всём. Собственная программа на одном из ведущих телеканалов, сексуальная невеста-художница, квартира в привилегированном районе Москвы и бесчисленное количество респектабельных друзей. О большем нельзя и мечтать!

Поддавшись зову журналистского чутья, Герман расследует серию инцидентов. Улики приводят его к дверям закрытого клуба с таинственным названием «Ad Libitum». Выясняется, что незадолго до трагических событий сюда обращалась каждая жертва помутнения рассудка. Но чем именно промышляет частная организация?

На территории здания Германа лично встречает президент корпорации. Он предлагает журналисту то же, что и другим клиентам, — настоящую любовь. Не сумев устоять перед искушением, главный герой вписывается в сомнительную авантюру. За исполнение последнего желания ему придётся заплатить самую высокую цену.