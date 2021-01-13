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Сюзанна Андлер Сюзанна Андлер
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Suzanna Andler

Сюзанна Андлер, 2021

2021 / Франция
4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Драма с Шарлоттой Генсбур о сложном выборе между семьей и свободой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной фильм французского режиссера Бенуа Жако основан на одноименной пьесе его верной подруги, известной во Франции сценаристки и писательницы Маргерит Дюрас, которая перед своей смертью в 1996 году смогла доверить права на адаптацию своего произведения лишь самому Жако.

Картина повествует о жизни запутавшейся женщины, которая застряла в браке с богатым мужем-бизнесменом. Ей предстоит сделать нелегкий выбор между своим долгом жены и матери и своей свободой, воплощением которой является ее молодой возлюбленный по имени Мишель.

Париж 1960-х годов вдохновляет жителей своим свободолюбивым настроением. Сюзанна Андлер (Шарлотта Генсбур) присматривает себе для отдыха просторную виллу на Французской Ривьере. Она хочет снять ее на все лето, чтобы хотя бы на время убежать от груза повседневных проблем, но постоянно сомневается в правильности этого решения. Сорокалетняя Сюзанна устала от однообразной жизни и теперь находится на перепутье. Она замужем за миллионером, который годами изменял ей и плохо относился к ней. В отместку неверному супругу она сама заводит молодого любовника и договаривается встретиться с ним на побережье теплого моря. Ее дети остались в дождливом Париже, а ее муж, который прекрасно знает о романе своей жены с Мишелем, находится где-то в неизвестном своей супруге месте. Теперь Сюзанна и ее возлюбленный должны принять решение, которое предопределит их совместное будущее. Однако в одном женщина уверена точно: она не знает, как долго еще сможет строить свою жизнь на лжи.

Пьеса, на которой основан фильм, принадлежит перу одной из самых известных писательниц во Франции Маргерит Дюрас. Она является лауреатом Гонкуровской премии и автором культового сценария классического фильма «Хиросима, любовь моя», снятого Аленом Рене в 1959 году.

Режиссер Бенуа Жако встретил свою будущую наставницу и подругу Маргерит Дюрас еще в 60-е годы. Он некоторое время работал в качестве ее ассистента на съемочной площадке. С тех пор ее влияние заметно во всех работах режиссера.

Сюзанна Андлер осматривает просторную виллу на Лазурном берегу, пока муж и дети находятся на каникулах. Будучи замужем за миллионером, который годами изменял ей, она впервые заводит молодого любовника и договаривается встретиться с ним здесь. Этот день должен стать поворотным моментом для Сюзанны. Ей придется сделать выбор между устроенной, но несчастной жизнью жены и матери и своей свободой.

4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 8 сентября 2021
Премьера в мире 13 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Бенуа Жако
Бенуа Жако
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Джулия Рой
Джулия Рой
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сюзанна Андлер 2 постера
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Сюзанна Андлер
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В российский ограниченный прокат выходит новая картина Бенуа Жако, где практически ничего не происходит, но все равно каждый кадр и малейший звук заставляют замереть на месте и остаться на все время фильма. Рассказываем, что же за кино у него получилось. Где-то на Лазурном берегу Сюзанна Андлер осматривает виллу в надежде ее снять. Супруг с детьми сейчас достаточно далеко от нее. Ее не сильно это заботит, в любом случае, всегда можно позвонить друг другу. Этого она не собирается делать, еще…
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