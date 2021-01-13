Сюзанна Андлер, 2021

Очередной фильм французского режиссера Бенуа Жако основан на одноименной пьесе его верной подруги, известной во Франции сценаристки и писательницы Маргерит Дюрас, которая перед своей смертью в 1996 году смогла доверить права на адаптацию своего произведения лишь самому Жако.

Картина повествует о жизни запутавшейся женщины, которая застряла в браке с богатым мужем-бизнесменом. Ей предстоит сделать нелегкий выбор между своим долгом жены и матери и своей свободой, воплощением которой является ее молодой возлюбленный по имени Мишель.

Париж 1960-х годов вдохновляет жителей своим свободолюбивым настроением. Сюзанна Андлер (Шарлотта Генсбур) присматривает себе для отдыха просторную виллу на Французской Ривьере. Она хочет снять ее на все лето, чтобы хотя бы на время убежать от груза повседневных проблем, но постоянно сомневается в правильности этого решения. Сорокалетняя Сюзанна устала от однообразной жизни и теперь находится на перепутье. Она замужем за миллионером, который годами изменял ей и плохо относился к ней. В отместку неверному супругу она сама заводит молодого любовника и договаривается встретиться с ним на побережье теплого моря. Ее дети остались в дождливом Париже, а ее муж, который прекрасно знает о романе своей жены с Мишелем, находится где-то в неизвестном своей супруге месте. Теперь Сюзанна и ее возлюбленный должны принять решение, которое предопределит их совместное будущее. Однако в одном женщина уверена точно: она не знает, как долго еще сможет строить свою жизнь на лжи.