Хищники, 2020

Дебютный полнометражный фильм режиссера Степана Соколова о противостоянии самоуверенного тренера личностного роста и миллионерши-карьеристки.
В основе сюжета амбициозная фигура Эдуарда в исполнении актера Максима Севриновского. Это молодой популярный мужчина, сделавший блестящую карьеру. Благодаря своей целеустремленности он не только стал автором известной книги «Психология хищника», но также снискал любовь верных поклонников и начал вести специальные тренинги по саморазвитию и самосовершенствованию. В его жизни все шло ровно, как по маслу, пока внезапно судьба не связала его с одной состоятельной женщиной, с которой у него возник неприятный конфликт. Дело в том, что миллионерша планирует снести один гаражный комплекс в городе, в котором мужчина привык парковать свой шикарный «Ягуар». Теперь он должен не только отстоять свою правоту ради сохранения привычного образа жизни, но и показать поверившим в него гражданам, что он настоящий лидер и способен повести их по тропе войну. Другие члены кооператива до последнего надеются на своего харизматичного и талантливого соседа. Бедные граждане не намерены отступать и отдавать свои владения властной женщине. Они готовы пойти на все, чтобы помочь главному герою, их личному хищнику, добиться справедливости и успеха в бою. Сама женщина в это время не собирается отказываться от своих намерений и оказывается достойным противником. С этого момента начинается игра без правил, в которой возможно все: и манипуляции, и похищение людей, и подлог.
Премьера фильма «Хищники» состоялась на XVIII Российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в городе Благовещенске. Фильм 37-летнего дебютанта Степана Соколова попал в конкурсную программу игровых полнометражных картин.
Авантюрная комедия «Хищники» стала дебютной лентой режиссёра Степана Соколова. Ранее он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в мастерской И.М. Квирикадзе и А.М. Добровольского. До сих пор Соколов работал в основном над короткометражными и документальными проектами.
Большая часть производственной работы над картиной была проведена дистанционно.
Фильм «Хищники» – это производство кинокомпании «Зебра» и организации «Таганка Фильм», генеральным директором которой является Степан Соколов.
Главную роль исполнил актер Максим Севриновский. Больше всего он известен своими сериальными проектами «Без следа», «Все могут короли», «Ненастье», «Пуля». Кинолента Соколова стала первым полнометражным фильмом в его актерской карьере. Также ранее Севриновского можно было увидеть в короткометражных картинах «Размазня» и «Выстрел».
В картине снялся актер Алексей Шевченков, который является Заслуженным артистом России с 2006 года и известен своими ролями в таких фильмах, как «Мертвое поле», «Красный призрак», «Иуда» и других.
Также в «Хищниках» роли достались актерам Владимиру Сычеву, Алене Бабенко, Сергею Степину, Арсению Попову и другим.
Сценаристом картины выступил Иван Станиславский. Для него этот опыт стал первой работой в полнометражном кино.
Слоганом фильма стала фраза «Не на тех напали».
Авантюрная комедия об амбициозном тренере личностного роста Звереве, авторе учебника «Психология хищника». Неожиданно для себя Зверев оказывается втянут в противостояние с миллионершей, которая хочет снести гаражный комплекс, где он хранит свой Ягуар. Теперь он должен на деле доказать поверившим в него людям, что способен вести их в бой. Назвался хищником – будь готов показать зубы. Начинается игра без правил, где в ход идут похищение человека, шантаж, подлог… и гигантский сенбернар.