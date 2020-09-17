Хищники, 2020

Премьера фильма «Хищники» состоялась на XVIII Российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в городе Благовещенске. Фильм 37-летнего дебютанта Степана Соколова попал в конкурсную программу игровых полнометражных картин.

Авантюрная комедия «Хищники» стала дебютной лентой режиссёра Степана Соколова. Ранее он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в мастерской И.М. Квирикадзе и А.М. Добровольского. До сих пор Соколов работал в основном над короткометражными и документальными проектами.

Большая часть производственной работы над картиной была проведена дистанционно.

Фильм «Хищники» – это производство кинокомпании «Зебра» и организации «Таганка Фильм», генеральным директором которой является Степан Соколов.

Главную роль исполнил актер Максим Севриновский. Больше всего он известен своими сериальными проектами «Без следа», «Все могут короли», «Ненастье», «Пуля». Кинолента Соколова стала первым полнометражным фильмом в его актерской карьере. Также ранее Севриновского можно было увидеть в короткометражных картинах «Размазня» и «Выстрел».

В картине снялся актер Алексей Шевченков, который является Заслуженным артистом России с 2006 года и известен своими ролями в таких фильмах, как «Мертвое поле», «Красный призрак», «Иуда» и других.

Также в «Хищниках» роли достались актерам Владимиру Сычеву, Алене Бабенко, Сергею Степину, Арсению Попову и другим.

Сценаристом картины выступил Иван Станиславский. Для него этот опыт стал первой работой в полнометражном кино.

Слоганом фильма стала фраза «Не на тех напали».